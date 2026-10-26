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Un joven se enfrenta a diez años de cárcel tras ser acusado de agredir sexualmente a una menor en Jaén

26/10/2026 El acusado de agredir sexualmente a su amiga menor de edad durante el juicio POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA JAÉN
26/10/2026 El acusado de agredir sexualmente a su amiga menor de edad durante el juicio POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA JAÉN
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Un joven de 21 años se enfrenta a diez años de cárcel tras ser acusado de agredir sexualmente a su amiga cuando ésta tenía 15 años y él 18. El juicio se ha celebrado este lunes en la Audiencia de Jaén en una vista en la que el acusado ha negado los hechos y ha mantenido que todo es "mentira".

Los hechos se remontan al 24 de diciembre de 2023, entre las 16,00 y las 17,00 horas y supuestamente sucedieron en la casa de la víctima donde ésta fue con el acusado, un amigo de éste y una amiga de 13 años.

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Tal y como ha declarado la denunciante en el juicio, en la casa bebieron chupitos y en un momento dado decidieron hacer parejas y ocupar habitaciones diferentes. En un momento dado, los chicos se intercambiaron y el procesado, tal y como ha señalado la Fiscalía, "guiado por el ánimo de satisfacer su deseo sexual", se metió en la cama de ella y acabó agrediéndola sexualmente.

La joven ha dicho que en el momento de la agresión se quedó "en shock", que no esperaba que el acusado hiciera lo que hizo ese día con ella.

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Por su parte, el procesado ha mantenido que "no hubo ni tocamientos ni acercamientos", al tiempo que ha apuntado que a él la que le interesaba era la menor de 13 años, pero que su amigo dijo de cambiarse de pareja y él lo hizo, aunque en la habitación "no ocurrió nada".

El procesado ha admitido que se metió en la cama con la menor, que se encontraba como ella misma ha reconocido en el juicio "medio achispadilla" por el alcohol, pero sin que hubiera contacto entre ellos. "No la toqué ni siquiera, no me acerqué a ella", ha dicho el joven acusado.

La otra menor que estuvo en la casa ha dicho que cuando ella entró en la habitación los encontró en la cama y que su amiga estaba llorando y con la ropa mal puesta, por lo que le dio un bofetón al acusado.

Todo terminó cuando el padre de la menor llegó a la casa y los echó a la calle porque se los encontró en las habitaciones. No fue hasta casi un mes después cuando la menor le contó a su padre lo ocurrido y acabó interponiendo la denuncia. No lo hizo antes, según ha dicho en el juicio donde ha declarado por videoconferencia, porque no se encontraba bien y porque pensaba que su novio la rechazaría si conocía lo que le había pasado.

Además de la pena privativa de libertad, Fiscalía ha solicitado imposición de la medida de libertad vigilada durante diez años, que conllevará la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio o a su centro de trabajo a una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo.

Asimismo, la acusación pública interesa la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad --retribuida o no-- que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un periodo de diez años.

El juicio ha quedado visto para sentencia.

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EuropaPress

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