Tomás Guitarte encabeza la lista al Congreso por Teruel Existe, junto a Beatriz Redón y Joaquín Moreno

19/10/2026 El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte. ESPAÑA EUROPA ARAGÓN POLÍTICA ARAGÓN-TERUEL EXISTE

Guardar

Teruel Existe ha presentado las candidaturas al Congreso y al Senado para las próximas elecciones generales. La lista al Congreso la encabeza Tomás Guitarte, que se presenta por segunda vez al Congreso de los Diputados, donde ya estuvo como diputado en la legislatura de 2019 a 2023. Le sigue Beatriz Redón, concejal en el Ayuntamiento de Teruel y diputada en la Diputación Provincial de Teruel. Como número 3, se presenta Joaquín Moreno, en la actualidad alcalde de Utrillas.

En cuanto al Senado, la lista está encabezada por Raúl Blasco, agricultor y ganadero y concejal por Teruel Existe en el Ayuntamiento de Muniesa. Por el número 2 se presenta Beatriz Martín, que ya fue senadora en la legislatura 2019-2023 y que actualmente es vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel. Y en tercer puesto se presenta Daniel Sancho, politólogo y actual secretario-interventor en la agrupación municipal del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y el Ayuntamiento de Fórnoles.

PUBLICIDAD