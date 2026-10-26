Espana agencias

Puente afirma no ambicionar suceder a Sánchez, aunque a veces uno es cosas que no prevé

Guardar

Madrid, 26 oct (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este lunes no tener la ambición de suceder a Pedro Sánchez como líder del PSOE y que su plan vital es otro, aunque ha precisado que, a veces, uno es cosas que no tiene en mente ser.

Puente ha hecho estas consideraciones en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que ha asegurado que Sánchez solo prevé la victoria en las elecciones del 29N.

PUBLICIDAD

Al preguntarle por la posibilidad de que piense en sucederle al frente del PSOE, ha asegurado que no tiene la ambición.

"Mi plan de vida es otro, como mi plan de vida era estar de alcalde de Valladolid hasta que me hubiera jubilado aunque me he visto envuelto en otra cosa", ha explicado.

PUBLICIDAD

Por ello ha añadido que es "lo suficientemente mayor y poco ingenuo" como para asumir que sus planes vitales igual no se cumplen, y eso ha apostillado que incluye a veces ser cosas que uno no tiene en mente ser.

"No tengo la ambición de suceder a Pedro, y es más, mi deseo ferviente es que Pedro gane otra vez, cosa que espero que suceda y confío que suceda, y, a partir de ahí, tomar otras direcciones en mi vida", ha añadido.

Puente ha señalado que si se le pregunta por este asunto, "por algo será", ya que a otros compañeros de su partido no se les pregunta.

Al plantearle si cree que Sánchez permanecería como líder de la oposición si pierde las elecciones, ha asegurado que el presidente del Gobierno solo piensa en la victoria y está convencido de que la va a conseguir y va a gobernar.

En ese contexto, la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil ha considerado que es "un soplo de esperanza", un aviso de que se puede vencer a las encuestas y una señal de que el ciclo de la expansión de la extrema derecha empieza a cambiar y estaría bien que España no fuera contra ese ciclo.

Puente, que se ha descartado como candidato a la alcaldía de Valladolid en las elecciones municipales de mayo porque ha dicho que ahora está centrado en la política nacional, se ha referido a la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para asegurar que la ha recibido "con dolor" en términos personales porque le aprecia mucho y tiene una buena relación con él.

De hecho, ha desvelado que le llamó antes de hacer pública su dimisión, pero ha considerado que esa decisión no le beneficia ni a él ni al PSOE.

Ante el hecho de que Martín no formase parte de la candidatura socialista a las elecciones del 29N, ha señalado que todos tienen que estar sometidos a las decisiones que adopta el partido, que a veces ha dicho que benefician y otras no.

"No podemos enfadarnos cuando no cuentan con nosotros y alegrarnos cuando sí, porque estamos a disposición de la organización", ha recalcado.

Respecto a los disturbios de los últimos días en Barcelona, Puente ha comentado que nunca entiende la violencia porque no sirve para nada, y menos habiendo próximas unas elecciones en las que los ciudadanos pueden expresar su opinión sobre el modelo de país que quieren.

A su juicio, quien se beneficia de esas situaciones, tanto en España como en todo el mundo, es quien traslada el mensaje de que todo es un caos y hace falta orden. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Repasamos las principales noticias políticas cuando faltan 34 días para las urnas. La violencia en las calles abre un nuevo frente entre los candidatos

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 octubre

Investigadores del CSIC crean un nanomaterial capaz de enfriar superficies sin electricidad: hasta 13 ºC menos de temperatura

Este nuevo nanomaterial, fabricado a gran escala, podría reducir un 20% el consumo de energía mundial

Investigadores del CSIC crean un nanomaterial capaz de enfriar superficies sin electricidad: hasta 13 ºC menos de temperatura

Cae una red de trata en Sevilla que imponía deudas de 10.000 euros a mujeres captadas en Latinoamérica con falsas promesas de empleo

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas y ha identificado a 22 mujeres que eran explotadas por la organización en distintas provincias

Cae una red de trata en Sevilla que imponía deudas de 10.000 euros a mujeres captadas en Latinoamérica con falsas promesas de empleo

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos

Pablo Motos recibirá a Juan Jesús Vivas, Patrick Criado, Andrea Ros, Dani Martín y Melody en cuatro noches que combinarán actualidad, cine y música

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

Cargos ministeriales, alcaldes, consejeros de la Junta... Estos son los políticos invitados por la multinacional Acciona para ir al palco VIP de la carrera de caballos más famosa

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

Correos vuelve al radar de una posible privatización: qué podría hacer Núñez Feijóo con la empresa pública si gobierna

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

DEPORTES

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato