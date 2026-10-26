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Mapfre lleva la Copa del Rey a 60 de sus oficinas para vincularse a la “pasión” del fútbol

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Madrid, 26 oct (EFE).- En su tercer año como socio patrocinador de la Copa del Rey, la aseguradora Mapfre está inmersa en una iniciativa para acercar una réplica del trofeo a más de sesenta de sus oficinas repartidas por España para “abrir una línea de comunicación” con los clientes “mucho más pegada a la pasión”, explicó el director de Marketing de Mapfre España, Rubén Gallardo.

La iniciativa ‘La Copa de Todos’, que arrancó a finales de septiembre y que este lunes se encuentra de paso por La Palma del Condado, en la provincia de Huelva, planea llevar la icónica copa a las diecinueve direcciones regionales que tiene la compañía, al menos tres veces a cada una de ellas, aprovechando el calendario futbolístico que ofrece la competición.

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El recorrido de la copa continuará esta semana por Andalucía: el 27 de octubre estará en la localidad onubense de Palos de la Frontera; un día después llegará a Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera; el 29 de octubre viajará a Antequera (Málaga) y el próximo viernes, 30 de octubre, visitará el pueblo cordobés de Cabra.

Entre los vínculos que comparte la compañía con la Copa del Rey, Gallardo señaló la continuidad del torneo durante todo el año, así como su capilaridad, que permite “llegar a esos pueblos" en los que la empresa está "presente", y la conexión con las comunidades y los territorios en una cita futbolística que enfrenta a equipos de menor entidad con los grandes clubes de España.

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“Cuando ves las reacciones de la gente ante el trofeo, como a una abuela de más de 80 años haciéndose una foto con su nieto con la copa en medio, te das cuenta de cómo la marca se pega de forma emocional al cliente”, contó el director de Marketing en una entrevista a EFE.

Además de fotografiarse con la copa, los clientes pueden participar en sorteos para conseguir entradas para la final, que se jugará en el Estadio de La Cartuja (Sevilla) el 24 de abril de 2027, y llevarse artículos y productos relacionados con la competición, que inicia este martes la fase de primera ronda.

En 2024, Mapfre suscribió un acuerdo por tres años con la Real Federación Española de Fútbol para convertirse en la primera marca en dar nombre a la Copa del Rey mientras que, un año después, selló una nueva alianza con la federación como socio patrocinador oficial de la selección española de fútbol hasta 2030.

Desde la multinacional española consideran que los esfuerzos acometidos por la RFEF para potenciar esta competición han hecho de este torneo un “activo importante que da visibilidad a la marca” y ha permitido, entre otras acciones, acercar la copa a sus oficinas y mejorar el posicionamiento y la notoriedad de la compañía.

En palabras de Gallardo, el retorno que obtiene la marca en términos de visibilidad es “muy positivo” y está “superando las expectativas” de manera progresiva, con un “mayor número de solicitudes de entradas” en el tercer año en el que Mapfre -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- da nombre al torneo.

Sin embargo, aunque la repercusión que ofrece un campeonato del mundo a nivel global es "muy superior" al de un torneo nacional, para Gallardo “son territorios complementarios y a mí el que me toca el corazoncito es la Copa del Rey”, puntualizó.

Además, adelantó que la aseguradora y la federación de fútbol mantienen “conversaciones muy avanzadas” para “este extender esta relación”. EFE

(foto)

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