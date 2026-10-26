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La Seminci estrena en España la última película de Manolo Solo, una adaptación de Coetzee

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Valladolid, 26 oct (EFE).- El actor Manolo Solo falleció el pasado 30 de julio, apenas unos meses después de su último rodaje ('Aquí'), una adaptación de la 'Trilogía de Jesús' que el Nobel J. M, Coetzee autorizó para una película estrenada este lunes en España dentro de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Manolo Solo encabezó en 'Aquí' un reparto absolutamente español con Patricia López Arnáiz, Sergi López, Ángela Molina y Fernando Trueba en un papel residual, todos ellos dirigidos por el portugués Tiago Mendes dentro de una coproducción franco-lusa, sin ninguna participación económica española.

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Esta es una de las paradojas de la película más larga de la sección oficial (tres horas y media) con el título más corto del serial en competición -apenas una palabra de dos sílabas-, un filme de gran exigencia para los actores por su carga simbólica pero también para el espectador por su larga duración.

De todo ello se ha hablado durante una rueda de prensa con los principales protagonistas y durante la cual uno de los codirectores del festival, Javier H. Estrada, ha dedicado el estreno en España de la película a Manolo Solo, al que se ha sumado Tiago Mendes (Oporto, 1971) con un elogio a la "enorme generosidad y sensibilidad" del fallecido actor español a quien 'visualizó' en 'Una quinta portuguesa'/2025), que el algecireño protagonizó junto a María de Medeiros, para solicitar su presencia.

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"Su elección fue muy sencilla y su presencia muy necesaria para su papel" en esta película íntegramente rodada en español, la primera de estas características para un Tiago Mendes que se ha referido al excesivo metraje como "un acto de resistencia" en los tiempos que corren.

"Buscábamos en torno a tres horas pero nos resultó imposible cortar más para meter las novecientas páginas" de la 'Trilogía de Jesús' (2013-2019) para la que Coetzee cedió sus derechos de autor tras rechazar otras propuestas cinematográficas desde Estados Unidos porque no le convencieron en su planteamiento, ha añadido.

El título del metraje, ha respondido a la crítica, obedece al momento presente en que se desarrolla toda la trama, lugares donde "no hay memoria y el futuro no existe", y respecto a la ausencia de capital español en la coproducción ha negado que el cine de ambos países (España y Portugal) viva "de espaldas" entre sí.

No es una traslación de la vida de Jesús durante su infancia y adolescencia, sino una visión personal, una interpretación filosófica y recreada desde la imaginación que Coetzee llevó al papel y Mendes a la gran pantalla con localizaciones en el puerto fluvial de Requejada (Cantabria), y mayoritariamente en Portugal: Oporto, Lisboa, Viana do Castelo, Coimbra, Sintra y Vimeira.

A esa carga simbólica de Coetzee, que ha respetado al máximo la producción, se ha referido la actriz Patricia López Arnaiz como "una extrañeza que a mí me parecía muy difícil de representar", al faltar los asideros que suelen ofrecer personajes más reales, menos desfigurados, que a los intérpretes les ofrece un mayor margen de improvisación o aportación al papel.

"Lo he asumido con mucho respeto y fiándome mucho de la visión externa porque no trabajas con un personaje sino con un código de fábula", ha argumentado durante la comparecencia informativa del equipo junto a un Sergi López que también ha sentido lo mismo.

Ante esta situación, ha manifestado el actor, no queda más remedio que aferrarse a "un guión tan sólido, con un universo diferente, de gran calidad literaria, que te mete en un nuevo mundo", a través de una historia "de gran energía y sostenida por personajes de una gran carga simbólica".

Sorprende al espectador, por su coincidencia un tanto premonitoria, el momento en que el Jesús adolescente de la película, al presentir su inminente final, le pregunta a Simón (Manolo Solo) cómo es la muerte, cómo se la imagina y éste, por supuesto, le contesta con una metáfora. EFE

rjh-bca/lml

(Foto)

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