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Enzo Cazorla, hijo de Santi Cazorla, ya entrena con el primer equipo del Real Oviedo

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Oviedo, 26 oct (EFE).- Enzo Cazorla, mediapunta del filial del Real Oviedo e hijo de Santi Cazorla, entrenó este lunes por primera vez con el primer equipo carbayón y a sus 16 años podría ser una de las novedades del conjunto azul de cara a la eliminatoria de Copa del Rey que se disputará este miércoles ante el Numancia.

Atacante capaz de jugar por dentro y por la banda izquierda, todavía es juvenil de segundo año (tiene 16 años y cumple 17 a finales de diciembre) pero Enzo Cazorla ya está siendo importante en el Vetusta. Ha disputado hasta la fecha, 8 partidos en Segunda RFEF, 7 como titular, y sumando 2 goles y varias asistencias.

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El joven, nacido en Villarreal cuando su padre era una estrella del submarino amarillo, pasó a formar parte de la cantera del Real Oviedo cuando Santi Cazorla regresó al club de su vida en el verano de 2023. Dos años después, Santi consiguió liderar al conjunto carbayón en su ascenso a Primera división.

Junto a Enzo Cazorla también estuvo Xavi Vicente, central y otro juvenil de segundo año que también está asentado como titular en el Vetusta desde principios de temporada.

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El Real Oviedo, que sumó el sábado un empate en la casa de un Almería que encadenaba siete triunfos seguidos tras un gran segundo tiempo, entrenará este martes por última vez antes de viajar a Soria en autobús, donde el miércoles (Los Pajaritos, 20:00 horas) se enfrentará al Numancia en la primera ronda de la Copa del Rey. EFE

pfg/gv/og

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