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Cataluña pide a WhatsApp y Telegram que cierren los chats que incitan a la violencia

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Barcelona, 26 oct (EFE).- La consellera de Interior, Núria Parlon, ha apelado este lunes a las plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram que cierren los chats en los que se incita a jóvenes a sembrar el "caos" y a "desestabilizar" la paz social, como ocurrió con los disturbios del pasado sábado en Barcelona.

En declaraciones a los periodistas en Manresa (Barcelona), Parlon ha subrayado que, de cara a nuevas convocatorias de estos grupos, como la prevista en Barcelona el próximo sábado, 31 de octubre, actuarán con "tolerancia cero" y no habrá "impunidad", ya que no se trata de protestas "legítimas", sino de una movilización para delinquir, perturbar la paz social, desestabilizar y cometer alborotos, sabotajes y pillajes.

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La consellera ha explicado que la convocatoria del pasado sábado partió de plataformas como TikTok, donde los impulsores, con identidades camufladas, remitían a grupos de mensajería masiva, como Telegram o WhatsApp, para dar instrucciones sobre cómo actuar.

Por este motivo, ha afirmado que los Mossos pedirán a estas plataformas de mensajería que ayuden a identificar a las personas que impulsaron estos mensajes masivos mediante "identidades camufladas" y que cierren los grupos en los que se incita a los jóvenes a la violencia "sin ningún otro fin" que cometer desórdenes públicos. EFE

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