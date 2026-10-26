Buxadé culpa a Sánchez de estar "detrás" de los actos violentos por permitirlos

Guardar

Madrid, 26 oct (EFE).- El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "detrás" de los actos violentos registrados en Barcelona y A Coruña por permitirlos.

"Si lo permite, porque lo permite, es porque quiere que eso se produzca", ha dicho en una entrevista en la cadena Cope, donde ha señalado que Sánchez "controla y tiene la responsabilidad y la competencia del orden público a través de los delegados del Gobierno".

PUBLICIDAD

Buxadé ha advertido además de que la "islamoizquierda", término que ha atribuido a la intelectualidad francesa, forma parte de un movimiento internacional que promueve la violencia organizada y que, según ha dicho, "tiene ya un hueco en España.

"Es algo que debemos combatir: esa coalición tremenda entre el peor islamismo y la peor izquierda obrera", ha apostillado.

"Las buenas negociaciones se cierran al final"

Sobre las negociaciones entre PP y Vox para cerrar las listas en el Senado, Buxadé ha comentado que tienen que mantenerse "en silencio". "Nosotros trabajamos con responsabilidad, con prudencia y el día es largo", ha señalado, a pocas horas de que concluya el plazo para presentar las candidaturas.

PUBLICIDAD

"Las buenas negociaciones son las que se cierran al final y, por tanto, seguimos trabajando con esa misma altura de miras que ya hemos puesto de manifiesto. Ningún español puede dudar de que sabremos hacer aquello que debemos hacer", ha añadido. EFE