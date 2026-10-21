Vox renueva listas obligado por la salida de Espinosa, Ortega Smith y otros críticos

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Madrid, 21 oct (EFE).- Vox concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con unas listas renovadas con respecto a los comicios de 2023 obligado, en parte, por la salida del partido de figuras como Iván Espinosa, Javier Ortega Smith y otros críticos.

El líder de la formación, Santiago Abascal, volverá a liderar la candidatura por Madrid y a la Presidencia del Gobierno, acompañado como número dos de la secretaria general adjunta y negociadora de los pactos con el PP, Montserrat Lluis, quien se consolida como una de las personalidades políticas clave y de máxima confianza del líder del partido.

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El portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, y la actual portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ocuparán los puestos tres y cuatro, que en las elecciones de julio de hace tres años fueron respectivamente para Iván Espinosa y Ortega Smith, ambos expulsados del partido en los últimos meses por sus discrepancias públicas con la cúpula del partido.

Como número cinco se estrena en las listas el portavoz nacional de Deportes, Cristian Toro, quien recientemente se incorporó al Ayuntamiento de Madrid como concejal en sustitución de Carla Toscano, que era una de más máximas colaboradoras de Ortega Smith y que ahora también está ya fuera del partido.

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De acuerdo con las candidaturas aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, a las que ha tenido acceso EFE, al margen de la lista madrileña también hay cambios en otras candidaturas.

Como número uno por Salamanca se sitúa Laura Magdalena Miguel, ocupando el puesto de Víctor González Coello de Portugal, exvicepresidente de Vox, afiliados número 7 del partido y crítico con la dirección.

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También se ha renovado la lista por Cáceres, que encabeza Marcela Reijia en sustitución de Magdalena Nevado, quien se dio de baja del partido con una dura carta con la dirección. En Badajoz, mientras tanto, continúa Ignacio Hoces.

En Toledo vuelve a liderar la candidatura Manuel Mariscal, pero el número dos que ocupó en 2023 Inés Cañizares, actual vicealcaldesa de la ciudad Toledo y muy próxima a Iván Espinosa, será ocupado por Rosalba Atilana Guerrero y el tres por Daniel Arias, presidente regional del partido.

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Como cabeza de lista en Ávila se sitúa Samuel Vázquez, el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración.

El número uno por Tarragona también se renueva y lo ocupará el secretario general del sindicato Solidaridad y edil de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Jordi de la Fuente, que fue dirigente del partido ultra Movimiento Social Republicano.

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Vox ha incorporado a la presidenta de las Cortes valencianas, Llanos Massó, en sus listas para las elecciones generales del 29 de noviembre, donde ocupará el número dos al Congreso por Castellón, mientras que el diputado nacional Ignacio Gil Lázaro será el número uno en la lista por Valencia.

En la lista por Alicante, encabezada por el diputado David García, se mantiene José María Sánchez, diputado que se enfrentó en la tribuna del hemiciclo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pero pasa del puesto dos al tres.

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En Andalucía apenas se registran cambios, pero el portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero, que fue en 2023 número dos por Málaga, pasa en esta ocasión a liderar la candidatura. EFE