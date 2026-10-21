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Shaun Maloney: "“El Celta es un buen equipo, puede hacernos daño"

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Redacción deportes, 21 oct (EFE).- El británico Shaun Maloney, segundo entrenador del Celtic, señaló este miércoles que su equipo encara el encuentro de mañana, jueves, contra el Celta con “el refuerzo” anímico que supuso golear al Hearts (7-1), aunque avisa que el choque de mañana será “diferente” por el potencial del conjunto gallego.

“El Celta es un buen equipo y sin duda puede hacernos daño. Necesitaremos estar bien en ataque, pero también en defensa. Solo quiero que ofrezcamos el nivel que hemos mostrado en los últimos siete o diez días”, comentó en la rueda de prensa oficial previa al encuentro.

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El exfutbolista destacó el paso adelante que dio su equipo en los últimos dos partidos, ya que, a su juicio, la segunda parte que firmaron ante el Benfica en la segunda jornada de la Liga Europa pese a perder 4-1 en el Estádio da Luz.

“Creo que la semana que hemos tenido después del parón de selecciones ha sido bastante positiva. En Portugal fue un partido muy difícil porque nos hicieron goles muy pronto, pero la segunda parte sirvió de antesala para el partido contra Hearts”, comentó.

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En este sentido, se alegró de que fuesen “creativos” con el balón en el último partido de la Liga escocesa, pero especialmente de que fuesen un equipo “compacto” cuando era el rival el que tenía el balón.

“Es algo que necesitaremos repetir mañana por la noche”, indicó Maloney, quien confirmó que Cameron Carter-Vickers y Alistair Johnston no llegarán al partido contra el Celta pese a que ya entrenan con normalidad.

Además, Auston Trusty también se perderá el partido contra los de Claudio Giráldez por un asunto personal.

“Nuestro rendimiento en casa probablemente determinará si pasamos o no a la siguiente fase. Sé que podemos ganar fuera de casa, pero los partidos en casa son muy importantes, y creo que lo que queremos ver como cuerpo técnico es una continuación de lo que vimos en Motherwell, en los momentos contra el Benfica y luego, obviamente, contra el Hearts”, concluyó. EFE

dmg/jl

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