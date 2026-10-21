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Los Mossos recuperan 1,2 millones sustraídos a una empresa de Barcelona en una ciberestafa

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Barcelona, 21 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han logrado localizar, bloquear y devolver la totalidad de 1.250.000 euros que fueron sustraídos a una empresa de Barcelona en una ciberestafa internacional, en una de las recuperaciones patrimoniales más significativas hasta ahora en este ámbito en Cataluña.

Según ha informado este miércoles la policía catalana, la investigación, que comenzó en junio pasado a raíz de la denuncia de la empresa víctima de esta ciberestafa internacional, ha permitido bloquear en Hungría los 1,2 millones de euros, en coordinación con Interpol, el servicio contra el blanqueo SEPBLAC y las autoridades húngaras, antes de que el dinero fuese dispersado.

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Las ciberestafas son el segundo delito más denunciado en Cataluña, con unos 80.000 casos de media al año, y comportan un impacto económico que tan solo desde el pasado mes de enero ha superado los 103 millones de euros.

En este caso, la empresa de Barcelona que ahora ha recuperado el dinero fue víctima de una ciberestafa internacional del tipo Business Email Compromise (BEC), en la que los autores ejecutaron una sofisticada suplantación de la identidad corporativa de un proveedor habitual de la compañía, lo que le permitió generar una apariencia de confianza ante los responsables financieros.

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A través de esta técnica, considerada de ingeniería social, los ciberdelincuentes lograron modificar los datos bancarios asociados a una operación comercial real, de forma que la empresa víctima envió una transferencia internacional de 1.250.000 euros pensando que lo hacía a un proveedor habitual cuando, en realidad, los envió a una cuenta controlada por los delincuentes.

La empresa se percató de que había sido víctima de una ciberestafa cuando el proveedor legítimo les comunicó que no había recibido el pago.

Al recibir la denuncia, los Mossos activaron de forma inmediata los protocolos establecidos para la investigación de fraudes financieros internacionales, lo que, gracias a las gestiones de trazabilidad bancaria, permitió determinar que los 1,2 millones de euros habían sido transferidos a una cuenta situada en Hungría.

De forma urgente, se activaron los canales de cooperación internacional, principalmente a través de Interpol, y se estableció una coordinación estrecha con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para que fluyera la transmisión de información a las autoridades competentes.

De esta forma, las autoridades húngaras pudieron confirmar el bloqueo cautelar de la cuenta receptora y la inmovilización íntegra de los 1,2 millones de euros, lo que evitó que estos fondos se retiraran o se dispersaran.

Los Mossos pidieron, y lograron, que el juzgado competente emitiera una Orden Europea de Investigación (OEI) a las autoridades húngaras y que se solicitaran medidas adicionales para asegurar este patrimonio, como una orden de bloqueo definitivo y la tramitación del certificado de embargo internacional para garantizar la conservación de los activos hasta su restitución.

Finalmente, la empresa perjudicada confirmó la recuperación íntegra de los 1.250.000 euros sustraídos, lo que supone una de las recuperaciones patrimoniales más significativas logradas por los Mossos en el ámbito de las ciberestafas empresariales en Cataluña.

La unidad central de ciberestafas de los Mossos mantiene la investigación abierta para tratar de lograr la plena identificación de los autores, sus colaboradores y los eventuales colaboradores finales de este fraude y para aclarar de forma completa el entramado financiero y operativo utilizado para su ejecución.

Los Mossos mantienen actualmente abiertas 28 investigaciones relacionadas con fraudes digitales, en las que ha logrado bloquear casi 2,8 millones de euros. EFE

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