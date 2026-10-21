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Las denuncias por los daños causados por el incendio de Ávila superan el centenar

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Ávila, 21 oct (EFE).- Las denuncias registradas hasta el momento por los daños ocasionados el pasado verano por el incendio de Burgohondo (Ávila), que arrasó cerca de 38.000 hectáreas de una veintena de municipios de las comarcas abulenses de Alberche-Pinares y Alto Tiétar, ya superan el centenar.

El dato ha sido facilitado a los periodistas por la fiscal delegada de Medio Ambiente de Ávila, Carmen Barberán, quien realizará el informe en torno a las causas que motivaron el fuego el pasado 22 de julio en el municipio de Burgohondo y que ha insistido en la necesidad de contar con más medios para afrontar una instrucción que vaticina larga.

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Hace apenas un mes el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, cuantificó en 63 las denuncias presentadas ante la Guardia Civil por los afectados; sin embargo ahora Barberán las sitúa en más de un centenar, a la espera de que se puedan sumar otras.

En este sentido, ha comentado que a las que alude, han sido presentadas ante las dependencias del instituto armado en la provincia de Ávila, ya que se desconoce aquellas otras que puedan haberse planteado en otros lugares, fundamentalmente la Comunidad de Madrid, debido a la proliferación de segundas residencias en la zona.

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En su momento, Barberán ya subrayó "lo ágil" de la actuación de la Guardia Civil con la detención del supuesto responsable del incendio por una "imprudencia grave", así como una segunda persona investigada por unos hechos que obligaron a desalojar a 35.000 personas de una veintena de localidades y más de 10.000 confinadas en cinco pueblos.

Este incendio, considerado el segundo mayor de la historia de España desde que hay registros, con cerca de 38.000 hectáreas carbonizadas y 160 kilómetros de perímetros, quedó oficialmente extinguido el 3 de octubre, dos meses y medio después de su inicio.EFE

agg/orv/acm

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