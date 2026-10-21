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La pizza entra en la precampaña electoral

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Madrid, 21 oct (EFE).- Las alusiones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a los tickets de pizza a domicilio como aval para sostener la ocupación de una vivienda han convertido por unas horas ese plato en el protagonista de la precampaña electoral con declaraciones y tuits de uno y otro lado.

Durante un acto celebrado en Sevilla, Feijóo, para ilustrar el miedo de los propietarios de viviendas a la ocupación, ha dicho que "si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años".

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Las reacciones no se han hecho esperar.

En declaraciones a los medios en León el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha respondido: "Para pizza la que tiene montada el señor Feijóo, pero con piña. No sé si es pizza o empanada mental. En todo caso, ni un día sin Feijóo dando una razón para no votarle", ha afirmado.

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El PSOE en su cuenta de X ha bromeado: "Feijóo presenta la 'pizza-okupación'. Ni la ley funciona con tickets de pizza, ni la solución a la vivienda es la masa fina".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha entrado en la polémica con un mensaje irónica en sus redes "Quiero matizar estas palabras de Feijóo. No vale cualquier ticket de pizza para poder estar años en una vivienda si la has okupado. Es indispensable que la pizza ¡NO LLEVE PIÑA!".

El propio presidente del Gobierno ha aprovechado la polémica para recordar un tuit suyo de hace 16 años y que él hoy califica de "memorable": "Con mis colegas en el restaurante Luna Rossa, comiendo una pizza cojonuda".

Tampoco el PP ha dejado pasar la oportunidad de entrar en esta nueva polémica de precampaña.

"Es verdad que vosotros sois más de chorizos que de pizzas…" ha respondido también desde X su secretario general, Miguel Tellado.

Mientras, su portavoz, Ester Muñoz, junto a un plano del centro de Madrid en el que señala la pizzería a la que aludía Sánchez en 2016 y una sauna cercana, ha publicado el siguiente mensaje: "¿Te comías unas pizzas en la pizzería de al lado del prostíbulo familiar, no? Efectivamente, memorable. ¿Por cierto, cuando piensas aclarar si tu suegro te financió las primarias?". EFE

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