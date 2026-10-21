Espana agencias

La contaminación y los cambios de temperatura se asocian con mayores niveles de glucemia

Guardar

Barcelona, 21 oct (EFE).- La exposición a la contaminación atmosférica y la variabilidad de las temperaturas se asocian con niveles más elevados de glucemia en personas sin diabetes, según revela un estudio europeo en el que ha participado el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP).

La investigación, publicada en la revista Environment International, analiza la relación entre las exposiciones ambientales del entorno urbano y los niveles de hemoglobina glicada (HbA1c) para estudiar las alteraciones metabólicas antes de la aparición de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Liderado por el Swiss Tropical and Public Health Institute y la Universidad de Basilea, el trabajo ha analizado datos de 21.259 participantes de nueve cohortes europeas, entre ellos 5.464 procedentes del proyecto de genómica GCAT|Genomes for Life del IGTP.

Los resultados demuestran que una mayor exposición a las partículas contaminantes PM10, junto con el aumento y la variabilidad de las temperaturas, incrementa los niveles de HbA1c en sangre, mientras que no se identificaron asociaciones consistentes con la presencia de espacios verdes.

PUBLICIDAD

Los investigadores concluyen que la mejora de la calidad del aire produce efectos más beneficiosos sobre los niveles de glucosa en un escenario de temperaturas más cálidas derivado del cambio climático, debido a la interacción entre ambas variables ambientales.

Según explican los autores del estudio, los mecanismos implicados en este fenómeno podrían responder a procesos de inflamación interna y resistencia a la insulina provocados por los contaminantes y el calor.

"La incorporación de la temperatura dentro de esta aproximación es especialmente relevante en el contexto actual de cambio climático, en el que las exposiciones ambientales no se pueden entender de manera aislada", ha explicado Natàlia Blay, investigadora del proyecto GCAT y coautora del estudio.

Por su parte, la investigadora de la línea de diabetes tipo 2 de GCAT Sílvia Bonàs-Guarch ha destacado que estos hallazgos son esenciales para comprender cómo la predisposición genética y los factores ambientales modulan la capacidad secretora de las células beta pancreáticas antes de que se desarrolle la patología. EFE

1012265

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo: Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

El encuentro se ha celebrado a puerta cerrada, sin atención a los medios, en las nuevas dependencias habilitadas por la Comunidad de Madrid

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

Borja Bandera, endocrino: “Tus piernas son un chivato de la salud de tu corazón. Nunca ignores estos signos”

Es importante que no dejes pasar estas cinco señales y por qué es importante reconocerlas a tiempo

Borja Bandera, endocrino: “Tus piernas son un chivato de la salud de tu corazón. Nunca ignores estos signos”

Todo lo que se sabe de la detención de Mario, el profesor de matemáticas arrestado en Madrid por agredir sexualmente al menos a 9 de sus alumnos mientras hacían el Camino de Santiago

El docente de 37 años ha ingresado en prisión provisional sin fianza tras ser investigado por agresiones sexuales a menores, pornografía infantil y grooming

Todo lo que se sabe de la detención de Mario, el profesor de matemáticas arrestado en Madrid por agredir sexualmente al menos a 9 de sus alumnos mientras hacían el Camino de Santiago

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 22 de octubre: Alonso y Casilda se enzarzan en una discusión y Manuel se enfrenta a Leocadia

La ficción de RTVE mantiene en vilo a Ángela, quien sigue desconcertada con la nueva actitud de su marido hacia su madre

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 22 de octubre: Alonso y Casilda se enzarzan en una discusión y Manuel se enfrenta a Leocadia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI, pero Zarzuela le recordó que debía incluir una cita con Pedro Sánchez

Ayuso y Milei se han reunido este miércoles, pero la presidenta evita que sea en la sede de Sol: ha sido en el Canal de Isabel II

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

DEPORTES

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino

La reflexión de Troy Parrott sobre la personalidad en el fútbol: “Cómo te vistes y te expresas refleja cómo juegas en el campo”

Maarten Vandevoordt, el heredero de Courtois: de ser el portero más joven en debutar en Champions a enfrentarse a su maestro en el Santiago Bernabéu

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol