La contaminación y los cambios de temperatura se asocian con mayores niveles de glucemia

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Barcelona, 21 oct (EFE).- La exposición a la contaminación atmosférica y la variabilidad de las temperaturas se asocian con niveles más elevados de glucemia en personas sin diabetes, según revela un estudio europeo en el que ha participado el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP).

La investigación, publicada en la revista Environment International, analiza la relación entre las exposiciones ambientales del entorno urbano y los niveles de hemoglobina glicada (HbA1c) para estudiar las alteraciones metabólicas antes de la aparición de la enfermedad.

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Liderado por el Swiss Tropical and Public Health Institute y la Universidad de Basilea, el trabajo ha analizado datos de 21.259 participantes de nueve cohortes europeas, entre ellos 5.464 procedentes del proyecto de genómica GCAT|Genomes for Life del IGTP.

Los resultados demuestran que una mayor exposición a las partículas contaminantes PM10, junto con el aumento y la variabilidad de las temperaturas, incrementa los niveles de HbA1c en sangre, mientras que no se identificaron asociaciones consistentes con la presencia de espacios verdes.

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Los investigadores concluyen que la mejora de la calidad del aire produce efectos más beneficiosos sobre los niveles de glucosa en un escenario de temperaturas más cálidas derivado del cambio climático, debido a la interacción entre ambas variables ambientales.

Según explican los autores del estudio, los mecanismos implicados en este fenómeno podrían responder a procesos de inflamación interna y resistencia a la insulina provocados por los contaminantes y el calor.

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"La incorporación de la temperatura dentro de esta aproximación es especialmente relevante en el contexto actual de cambio climático, en el que las exposiciones ambientales no se pueden entender de manera aislada", ha explicado Natàlia Blay, investigadora del proyecto GCAT y coautora del estudio.

Por su parte, la investigadora de la línea de diabetes tipo 2 de GCAT Sílvia Bonàs-Guarch ha destacado que estos hallazgos son esenciales para comprender cómo la predisposición genética y los factores ambientales modulan la capacidad secretora de las células beta pancreáticas antes de que se desarrolle la patología. EFE

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