La AVT aplaude la mejora en las ayudas a víctimas del terromsimo pero la ven electoralista

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Madrid, 21 oct (EFE).- La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha aplaudido este miércoles el contenido de la medida anunciada por el Gobierno para equiparar las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo haya o no sentencia penal, aunque la ha considerado electoralista.

Según señala la AVT en un comunicado, numerosas víctimas se han dirigido a la asociación para saber quiénes podrán beneficiarse y cómo se determinarán las cuantías.

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Asimismo, a pesar de ser una medida que equipara las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo e incrementa el importe mínimo de las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, la AVT ha manifestado que le "resulta especialmente grave que una reivindicación trasladada reiteradamente al Ministerio durante los últimos años aparezca ahora como un anuncio de última hora".

Un anuncio repentino ante el que han mostrado su preocupación, dado que lo que "debería suponer una conquista histórica para las víctimas" podría terminar "convirtiéndose en papel mojado o en una promesa electoral cuyo cumplimiento tenga que asumir el próximo Gobierno".

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De este modo, en el texto han solicitado al Ejecutivo que explique "inmediatamente" con detalle el alcance real de esta reforma para poder así dar respuesta a las víctimas. EFE