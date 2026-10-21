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Frente Amplio aclara que no hay negociaciones con el PSOE para las listas al Congreso

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Frente Amplio ha aclarado que no existe ninguna negociación con el PSOE para maximizar la oferta electoral al Congreso al 29N y que la coalición únicamente ha llegado a un acuerdo con los socialistas al Senado.

Así lo han trasladado fuentes del espacio a Europa Press después de que el cabeza de lista por Madrid a las generales, Emilio Delgado, apuntara en una entrevista anoche en TVE que había en marca contactos con el PSOE para "optimizar" los resultados electorales a las Cortes Generales.

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Desde la candidatura especifican que Delgado se estaba refiriendo al acuerdo de Frente Amplio con el PSOE y otras fuerzas de izquierda al Senado, dado que su intención era aludir a los trabajos para tratar de cuadrar la lista conjuntas a la Cámara Alta.

Por tanto, han asegurado que no hay ninguna conversación con el PSOE respecto a la oferta electoral al Congreso ni está en los espacios de decisión de la coalición de Frente Amplio, que el viernes aseguró su determinación de presentar candidatura en todo el país y "provincia a provincia".

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que el acuerdo alcanzado entre Frente Amplio y PSOE para una lista unitaria en algunas provincias de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre "se circunscribe al Senado".

"El acuerdo que nosotros habíamos apostado, un acuerdo que ha planteado una plataforma cívica al que hemos obedecido las organizaciones de diferente naturaleza en el Senado, y ese debate no se ha abierto en el Congreso ni creo que se contemple", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

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EuropaPress

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