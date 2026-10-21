El Sevilla, aún inmerso en la polémica del Bernabéu, empieza a mirar a Osasuna

Guardar

Sevilla, 21 oct (EFE).- El Sevilla, aún inmerso en la polémica suscitada el pasado domingo en el Bernabéu, donde el club andaluz lamenta que, en su opinión, hasta cuatro decisiones arbitrales desvirtuaron el desarrollo del partido ante el Real Madrid (4-1), regresó en la tarde de este miércoles a los entrenamientos para preparar la cita del próximo lunes frente a Osasuna.

El equipo, tras regresar de Madrid en la noche del domingo y descansar lunes y martes, se citó este miércoles para una sesión vespertina en su ciudad deportiva, donde aún colea y se recuerda un posible penalti del madridista Cucurella sobre Peque, un presunto codazo de Arda Güler sobre Peque, una demandada falta previa de Konaté sobre Ure antes del 2-0 local y riguroso penalti a favor del Madrid sobre Mbappé.

PUBLICIDAD

El entrenador sevillista, Luis García Plaza, pese a todo lo sucedido, se centra ya en el próximo compromiso del Sevilla, el que cerrará el lunes 26 de octubre la décima jornada de LaLiga EA Sports y que les medirá en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a Osasuna.

Para esa cita, el técnico madrileño recupera al defensa caterano Iker Muñoz, jugador de filial pero que se ejercita con la primera plantilla y que llevaba varias semanas al margen debido a una lesión.

PUBLICIDAD

En el partido del Bernabéu también fueron bajas dos centrocampistas, el georgiano Giorgi Kochorashvili y Jon Guridi, quienes salieron lesionados del partido de la jornada anterior en Valencia ante el Levante (3-3) y que este miércoles han efectuado trabajo específico, según anunció el club en un comunicado.

Para la visita del equipo pamplonés serán bajas seguras el extremo canterano Miguel Sierra, que también se lesionó en la segunda parte del encuentro en el campo del Levante con una luxación de la clavícula derecha por la que estará alrededor de tres meses de rehabilitación, y central brasileño Marcao Teixeira.

PUBLICIDAD

Por contra, podrá jugar ante Osasuna el delantero lebrijano Isaac Romero, expulsado en el tiempo añadido del partido contra el Levante y que cumplió el encuentro de suspensión con el que fue sancionado ante el Real Madrid. EFE