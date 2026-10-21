El INCIBE se suma a las alertas ante las vulnerabilidades de un lenguaje para páginas web

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Madrid, 21 oct (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) se ha sumado hoy a las alertas que han emitido otros países ante las vulnerabilidades que se han detectado en un lenguaje de programación (el PHP) muy utilizado para crear página web y aplicaciones.

El INCIBE ha emitido una alerta ante estas vulnerabilidades, ha calificado la importancia del aviso en su nivel máximo ('importancia crítica'), y ha advertido de que atacantes remotos no autenticados podrían ejecutar códigos y tomar el control de un servidor web sin tener los privilegios para ello.

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La alerta que a lanzado el Instituto se suma a las que han hecho ya otros países, como Alemania, Países Bajos, Estados Unidos o Japón, ante las vulnerabilidades que han detectado en ese lenguaje de programación, uno de los más utilizados en sitios de internet en todo el mundo.

El aviso que ha lanzado el Incibe describe cuáles son las versiones afectadas de este lenguaje de programación, y ha informado en el mismo que las vulnerabilidades que se han detectado están clasificadas con una puntuación de severidad 'crítica', del 9,2 en una escala que abarca del 0 al 10.

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Entre las soluciones a este grave problema que afecta a uno de los lenguajes de programación más utilizados del mundo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha apuntado la de aplicar las versiones corregidas, y ha comunicado que ya están disponibles las actualizaciones que solucionan esas vulnerabilidades.

Por ello, el Incibe ha recomendado actualizar "de inmediato" esa herramienta y ha hecho una serie de recomendaciones para adoptar medidas temporales en caso de que no se pueda actualizar de forma inmediata.

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Esas medidas temporales que ha recomendado reducen la exposición a algunas 'rutas' concretas, pero el Incibe ha advertido de que la actualización es la única solución completa, y ha alertado de que si no se puede actualizar un sistema que está expuesto a internet, se debe aislar de las redes públicas hasta que se consiga aplicar la versión corregida.

Las vulnerabilidades que se han detectado se refieren a un fallo en la gestión de la memoria que puede provocar que PHP maneje datos internos en un estado incorrecto, lo que podría ser utilizado por un atacante; y que el 'lenguaje' conserve información interna de una petición anterior y la use incorrectamente al procesar otra.

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En Alemania, la Oficina Federal de Seguridad en las Tecnologías de la Información (BSI) ha alertado hoy ante el riesgo de ciberataques, después de que se descubrieran esas vulnerabilidades graves en este lenguaje, y ha asegurado que "en estos momentos, unas vulnerabilidades críticas en el lenguaje de programación PHP suponen una amenaza para las aplicaciones web de todo el mundo".

En Países Bajos, numerosas instituciones públicas, empresas y medios de comunicación han desconectado sus páginas web como medida preventiva ante el riesgo de ciberataques por la misma razón, y Japón ha emitido también una alerta en el mismo sentido.

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'PHP' es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas y aplicaciones que funcionan en internet, en las que esos sitios no se limitan a mostrar información estática, sino que pueden responder e interactuar con el usuario. EFE