Detienen al presidente de federación griega de baloncesto por amaño de partidos y sobornos

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Atenas, 21 oct (EFE).- Las autoridades de Grecia han detenido al presidente de la Federación Helénica de Baloncesto (EOK), Vasilis Liolios, un árbitro y tres exárbitros de la Basket League helena (primera división) en el marco de una investigación sobre presuntos amaños de partidos y sobornos pasivos y activos, informó este miércoles la emisora Skai.

Además de Liolios, ha sido detenida en el aeropuerto de Atenas la árbitra Vaso Tsaroucha, poco después de que llegara en un vuelo desde Estambul (Turquía), a donde había ido para arbitrar un partido internacional.

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También han sido arrestados tres exárbitros, dos de los cuales son miembros de la Comisión Central de Arbitraje de EOK, el organismo responsable para la formación, evaluación y colocación de los árbitros en la liga griega. EFE