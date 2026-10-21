Espana agencias

Acepta 3 años y medio de cárcel por incendiar un bar en Sevilla porque no había mayonesa para su montadito

11/10/2018 Audiencia Provincial de Sevilla. Archivo. POLITICA
11/10/2018 Audiencia Provincial de Sevilla. Archivo. POLITICA
Guardar

El hombre que incendió la barra del bar 'Las Postas', ubicado en la Avenida de Cádiz del municipio sevillano Los Palacios y Villafranca tras pedir "mayonesa o kétchup" para su montadito y obtener una respuesta negativa por parte de los camareros, ha aceptado tres años y medio de cárcel, si bien enfrentaba una petición fiscal de once años de prisión.

Durante la sesión, celebrada durante la presente jornada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, este varón, a preguntas del fiscal, ha reconocido haber rociado la barra del bar con una botella de plástico llena de gasolina tras esta negativa, a sabiendas de que el establecimiento se encontraba repleto de clientes en ese momento.

PUBLICIDAD

Tras este reconocimiento y gracias a la conformidad de las partes personadas con las penas y hechos consensuados, la Fiscalía, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, ha rebajado de once a tres años y medio su petición de pena privativa de libertad.

Ello, al tener en cuenta además que este hombre abonó con carácter previo a la celebración de la cita y en concepto de responsabilidad civil por los daños causados un total de 9.245 euros.

PUBLICIDAD

Por ello, ha sido posible aplicar una atenuante cualificada de reparación del daño respecto al delito de incendio, que además ha sido valorado en menor grado y considerado de menor entidad.

El implicado, además, ha aceptado multas de algo más de 76 euros por cada uno de los dos delitos leves de lesiones, referidos a los daños causados a los camareros que en ese momento trabajan en el establecimiento. Finalmente, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Cabe recordar que el propietario, en el momento de los hechos, comentó a esta agencia que en principio el hombre mostró "normalidad" ante la falta de ambas salsas.

"Pidió mayonesa y el camarero le dijo que no, porque no tenemos. Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos, por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito por si alguien tiene hambre, poco más", detallaba entonces el dueño del establecimiento, José Antonio Caballero.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El divertido momento entre Felipe VI y Leonor en los Premios Princesa de Asturias: “¡No te aplaudas a ti misma!”

La princesa recibió una gran ovación tras su discurso en 2022 y, al regresar a su asiento junto al rey, se sumó por error a los aplausos del público

El divertido momento entre Felipe VI y Leonor en los Premios Princesa de Asturias: “¡No te aplaudas a ti misma!”

Haakon VIII de Noruega afronta una noche clave como rey con el apoyo de Sonia e Ingrid Alexandra y la ausencia de Mette-Marit

El monarca debutará como anfitrión de la tradicional cena con el Parlamento este jueves, en una nueva etapa para la familia real tras la muerte de Harald V

Haakon VIII de Noruega afronta una noche clave como rey con el apoyo de Sonia e Ingrid Alexandra y la ausencia de Mette-Marit

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

El presidente de Argentina ha ofrecido una conferencia este miércoles en el Fórum Europa, celebrado en el Real Casino Gran Círculo de Madrid

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

EEUU impide a Ada Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino y su participación en la flotilla para ayudar a Gaza

El entorno de la exalcaldesa y candidata por el Frente Amplio para el 29N denuncia que la totalidad de la entrevista en la embajada estadounidense se centró en este asunto

EEUU impide a Ada Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino y su participación en la flotilla para ayudar a Gaza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

EEUU impide a Ada Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino y su participación en la flotilla para ayudar a Gaza

La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para acceder a los móviles de personas que puedan tener información clave en una investigación

Leire Díez se escuda en su “condición de periodista” para justificar sus contactos con Sáenz de Tejada: “Nos reunimos con la gente para que nos cuenten cosas”

ECONOMÍA

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La realidad de los jornaleros en la campaña de la aceituna: 57 euros al día, contratos fijos discontinuos “contaminados” y buscar casa “para mes y medio”

La violencia machista expulsa de casa a las madres que crían solas: familias monomarentales acaban viviendo en habitaciones o pensiones

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña