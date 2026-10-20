Se elevan a cinco los detenidos por el homicidio de un senegalés en Pechina (Almería)

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Almería, 20 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por su presunta vinculación con el homicidio de Ibrahima, un ciudadano senegalés que falleció tras recibir un disparo en el abdomen durante los altercados registrados la madrugada del pasado 17 de octubre en Pechina (Almería).

Fuentes de la Comandancia de Almería han confirmado este martes a EFE que la cifra de arrestados asciende ya a cinco tras las dos primeras detenciones notificadas el lunes y ha indicado que la investigación sobre estos hechos continúa abierta para esclarecer el grado de implicación de los sospechosos.

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El homicidio se enmarca en un enfrentamiento ocurrido entre personas de un clan de etnia gitana y población senegalesa asentada en la localidad. Según denunciaron recientemente las asociaciones Nueva Bayyana y Mamá África Almería, el conflicto estaría vinculado a exigencias y amenazas previas para que la población subsahariana abandonara las viviendas en las que residen, propiedad de la Junta de Andalucía.

La escalada de violencia se desarrolló en dos escenarios. Según los testimonios recabados por los colectivos y los avisos al 112, el primero de los incidentes se desencadenó sobre las 02:40 horas en la zona de Los Cortijillos, tras la irrupción de varias personas en las casas para sustraer patinetes eléctricos, teléfonos móviles y un televisor.

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En ese primer emplazamiento se efectuaron disparos de escopeta desde un cortijo contra un grupo de unas quince personas de origen subsahariano. Allí resultó herido un primer varón senegalés que sufrió una severa paliza y que, tras ser evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas, ya ha recibido el alta.

Casi dos horas más tarde, en torno a las 04:30 horas, los implicados habrían regresado presuntamente armados. La violencia se trasladó a la calle Sierra María, a la altura de la Rambla San Indalecio, donde se registraron nuevos disparos contra las fachadas de las viviendas.

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Fue en este segundo ataque donde Ibrahima recibió un impacto de bala en el abdomen. A su llegada, patrullas del Instituto Armado, Policía Local y efectivos del 061 lo estabilizaron y lo trasladaron de urgencia a Torrecárdenas, pero falleció poco después de su llegada al quirófano debido a la extrema gravedad de las lesiones. EFE

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