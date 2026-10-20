Muere una mujer de 52 años tras ser apuñalada en el portal de una urbanización en Madrid

Guardar

Madrid, 20 oct (EFE).- Una mujer de 52 años ha muerto este martes tras recibir cinco puñaladas en un portal de la urbanización en la que residía en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según informa Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la agresión ha tenido lugar poco antes de las tres de la tarde en la calle Ontanilla, en el distrito de Carabanchel.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de las múltiples heridas, la víctima, de origen guatemalteco, ha entrado en parada cardiorrespiratoria que ha podido ser revertida por sanitarios de Samur Protección Civil y Summa 112. Posteriormente, ha sido trasladada en estado crítico al hospital 12 de Octubre, donde ha fallecido.

El grupo V de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica se han desplazado al lugar para investigar este crimen.

De momento no ha sido localizada el arma con la que ha sido agredida la víctima y están abiertas todas las hipótesis sobre las causas. EFE

PUBLICIDAD