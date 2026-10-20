Leo Terçariol: "Torrelavega tiene un espacio especial en mi corazón"

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Sevilla, 20 oct (EFE).- El portero brasileño del Cajasol Proin Leo Terçariol, que en la próxima jornada volverá al polideportivo Vicente Trueba para medirse al Bathco Torrelavega, su exequipo, ha manifestado este martes que los dos años vividos en la entidad cántabra "tendrán siempre un espacio especial" en su "corazón".

Leo Terçariol, que llegó el pasado verano a Sevilla procedente del club montañés, ha asegurado que recordará "siempre con mucho cariño" esa etapa, ya que Bathco Torrelavega le dio "la oportunidad de volver a competir en una competición europea" y que "tanto la ciudad como la afición" lo "han tratado muy bien".

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"Torrelavega tiene una afición que siente mucho cariño por todos los que hemos jugado allí y estoy seguro de que será una recepción muy calurosa. Pero, una vez que empiece el partido, cada uno defenderá sus colores. Van a apretar durante los 60 minutos, da igual quién esté enfrente", ha señalado el guardameta paulista en declaraciones distribuidas por el Cajasol Proin.

El conjunto cántabro, que marcha sexto con 7 puntos, es para Leo Terçariol "un equipo formado para estar en la parte alta de la tabla" con "jugadores muy experimentados" que "practican un buen balonmano" porque saben "llevar el ritmo del partido al terreno que les interesa". EFE

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