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Pedro Sánchez pierde a Alfredo Díaz, el guionista que aportaba humor a sus discursos, en plena campaña

El antiguo monologuista de Paramount Comedy trabajaba en el entorno del presidente desde 2018 y ahora se incorpora a La Séptima

Pedro Sánchez en una imagen de archivo. (Carlos Castro - Europa Press)
Pedro Sánchez en una imagen de archivo. (Carlos Castro - Europa Press)
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Detrás de algunos de los chascarrillos con los que Pedro Sánchez busca arrancar carcajadas y aplausos en sus mítines hay algo más que improvisación. El presidente del Gobierno cuenta desde hace años con la ayuda de profesionales del humor para dar forma a sus ocurrencias y afinar los golpes verbales dirigidos contra sus adversarios políticos. Pero uno de esos colaboradores acaba de cambiar de escenario: Alfredo Díaz, guionista y antiguo monologuista de Paramount Comedy, abandona el entorno de Moncloa para incorporarse a La Séptima, según ha adelantado POLITICO España.

Su salida llega en un momento especialmente delicado para el PSOE, con las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte y la maquinaria electoral en plena actividad. Después de trabajar durante años en la trastienda de la comunicación presidencial, Díaz pone rumbo a un nuevo proyecto audiovisual que tiene previsto comenzar sus emisiones en abierto el próximo 5 de noviembre.

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Alfredo Díaz llegó al entorno de Pedro Sánchez en 2018, coincidiendo con el inicio de su etapa al frente del Gobierno. Entonces, el equipo de comunicación impulsado por Iván Redondo incorporó perfiles de distintas disciplinas para reforzar la manera de comunicar del nuevo Ejecutivo. Entre ellos estaba este profesional del humor, que había desarrollado previamente su carrera como monologuista en Paramount Comedy.

Su cometido consistía en aportar ideas, juegos de palabras y remates humorísticos que Sánchez pudiera incorporar a sus discursos. No todas las propuestas tenían por qué acabar pronunciándose desde un atril, pero su trabajo contribuía a alimentar el repertorio de ocurrencias del presidente.

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El humor se ha convertido con el tiempo en uno de los recursos habituales de Sánchez para cargar contra el PP y otros representantes de la derecha. En sus intervenciones públicas, las críticas políticas suelen alternarse con comentarios irónicos que buscan la complicidad de los asistentes. Detrás de algunas de esas frases hay, por tanto, un proceso de elaboración que va más allá de la espontaneidad que puede transmitir el momento.

Los presentadores de La Séptima en el FesTVal 2026. (Europa Press)
Los presentadores de La Séptima en el FesTVal 2026. (Europa Press)

La trayectoria de Díaz resulta llamativa por ese contraste: de los escenarios del stand-up pasó a trabajar en el entorno de uno de los políticos más expuestos del país, donde la palabra y el efecto de cada frase forman parte de la estrategia de comunicación.

La Séptima ficha talento a las puertas del 29N

Ahora, el guionista cambia Moncloa por La Séptima, el nuevo proyecto televisivo al que se incorpora. Su fichaje se produce a pocas semanas de las elecciones del 29 de noviembre y cuando el presidente afronta una nueva etapa de intensa actividad pública.

La coincidencia temporal añade interés a la noticia. Los mítines son uno de los escenarios en los que Sánchez combina sus mensajes políticos con bromas y comentarios dirigidos a sus rivales, recursos que buscan convertir determinados momentos del discurso en titulares y fragmentos compartibles en redes sociales.

Pedro Sánchez en la cumbre mundial de la Internacional Socialista en Rabat, en diciembre de 2024. (PSOE)
Pedro Sánchez en la cumbre mundial de la Internacional Socialista en Rabat, en diciembre de 2024. (PSOE)

La marcha de Díaz deja sobre la mesa una incógnita inevitable: quién se encargará ahora de aportar nuevas ocurrencias al repertorio presidencial. Tras seis años vinculado al entorno de Sánchez, el antiguo monologuista inicia una etapa profesional diferente justo cuando la campaña electoral entra en su tramo decisivo.

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