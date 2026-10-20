España

A la fuga un hombre tras apuñalar a su expareja en Benicarló (Castellón): la Guardia Civil busca al agresor

La mujer ha sido trasladada al hospital y se encuentra estable

Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. (Europa Press) GUARDIA CIVIL
Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. (Europa Press) GUARDIA CIVIL
Guardar

La Guardia Civil busca a un hombre que apuñaló este lunes a su expareja en Benicarló (Castellón). La agresión ocurrió en una plaza céntrica del municipio alrededor de las 7:50 horas.

Según ha informado la Benemérita, la víctima es una mujer de 33 años, que fue agredida por su expareja en la mañana del lunes. Ambos se encontraban cerca de un centro ambulatorio cuando el hombre le ha herido con un arma blanca. La cercanía de los sanitarios permitió que la mujer fuese socorrida rápidamente hasta la llegada de la ambulancia.

PUBLICIDAD

La víctima fue trasladada después a un centro hospitalario, donde permanece ingresada. Por el momento, se encuentra estable, pero su pronóstico es reservado. Los agentes buscan ahora a su agresor, que lleva fugado 24 horas. La Guardia Civil y la Policía Local trabajan en conjunto sobre la zona para intentar localizar al autor del apuñalamiento.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaViolencia MachistaGuardia Civil EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huesca acogerá la Gala de la Guía Michelin 2027 con un cambio de fecha inesperado y la presencia de chefs aragoneses de renombre

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha obligado a la guía gastronómica a retrasar su gala hasta una nueva fecha, el 1 de diciembre

Huesca acogerá la Gala de la Guía Michelin 2027 con un cambio de fecha inesperado y la presencia de chefs aragoneses de renombre

El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

El informe Marsh CFA Institute 2026 otorga a España 83 puntos sobre 100 por la generosidad de sus prestaciones, pero apenas 33 sobre 100 en viabilidad a largo plazo, en medio del debate electoral sobre el futuro del sistema

El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

El PP confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría de derecha en el Senado

Así lo ha confirmado Feijóo este martes en una entrevista en Cope, argumentando que sería un “error facilitar al sanchismo de forma directa o indirecta al Senado”

El PP confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría de derecha en el Senado

Hallan muerto a un agricultor cerca de Oliva tras las inundaciones de la DANA: se elevan a seis las víctimas mortales

Las autoridades investigan si su muerte estuvo relacionada con el temporal

Hallan muerto a un agricultor cerca de Oliva tras las inundaciones de la DANA: se elevan a seis las víctimas mortales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

El PP confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría de derecha en el Senado

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

Así están los sondeos de las elecciones generales de España 2026

Las protestas por la educación llegan a Marruecos: la policía interviene para frenar a los profesores que se manifiestan en el Parlamento

ECONOMÍA

El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”