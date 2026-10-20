A la fuga un hombre tras apuñalar a su expareja en Benicarló (Castellón): la Guardia Civil busca al agresor

Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. (Europa Press) GUARDIA CIVIL

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La Guardia Civil busca a un hombre que apuñaló este lunes a su expareja en Benicarló (Castellón). La agresión ocurrió en una plaza céntrica del municipio alrededor de las 7:50 horas.

Según ha informado la Benemérita, la víctima es una mujer de 33 años, que fue agredida por su expareja en la mañana del lunes. Ambos se encontraban cerca de un centro ambulatorio cuando el hombre le ha herido con un arma blanca. La cercanía de los sanitarios permitió que la mujer fuese socorrida rápidamente hasta la llegada de la ambulancia.

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La víctima fue trasladada después a un centro hospitalario, donde permanece ingresada. Por el momento, se encuentra estable, pero su pronóstico es reservado. Los agentes buscan ahora a su agresor, que lleva fugado 24 horas. La Guardia Civil y la Policía Local trabajan en conjunto sobre la zona para intentar localizar al autor del apuñalamiento.

*Noticia en ampliación