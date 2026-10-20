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La automoción pide a los partidos dar "continuidad y profundidad" al Plan España Auto 2030

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Madrid, 20 oct (EFE).- La patronal española de los fabricantes de automóviles y camiones (Anfac) y la de proveedores Sernauto han reclamado a los principales partidos políticos que concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que incorporen una estrategia de largo plazo que dé "continuidad y profundidad" al Plan España Auto 2030.

En un comunicado remitido este martes, las dos asociaciones piden que la automoción mantenga un papel prioritario en la política industrial nacional, y abogan por que España cuente con una estrategia estable y de largo plazo que favorezca la inversión, la innovación y el empleo.

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Además, continúan, el futuro Gobierno debería dotar al sector de partidas presupuestarias para poder impulsar las medidas contenidas en esta hoja de ruta que han quedado sin desarrollar.

"La automoción es una industria estratégica para España y debe seguir siéndolo en el futuro. Tenemos capacidades industriales, tecnológicas y humanas de primer nivel, pero el entorno internacional está cambiando a gran velocidad y necesitamos actuar con visión y ambición", según el presidente de Anfac, Markus Haupt.

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Por su parte, el presidente de Sernauto, Javier Pujol, defiende que la fortaleza de la cadena de valor es una condición imprescindible para mantener la competitividad de los fabricantes de vehículos, por lo que el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) es esencial.

"La automoción no es patrimonio de ningún partido político. Es patrimonio nacional y no tiene colores, solo el de España, el Plan España Auto 2030", añade.

A nivel comunitario, Anfac y Sernauto consideran que Europa tiene que reforzar su política industrial y encontrar un equilibrio adecuado entre los objetivos de descarbonización y la necesidad de preservar la competitividad de su industria.

Así, valoran la importancia de iniciativas como el Industrial Accelerator Act (IAA, por sus siglas en inglés) y apuestan por avanzar en medidas que permitan fortalecer las cadenas de suministro europeas, fomentar la producción y el valor añadido en Europa y reducir dependencias estratégicas.

Ambas asociaciones avanzan que continuarán trabajando conjuntamente para trasladar a las Administraciones públicas y a las instituciones europeas la necesidad de contar con una política industrial que permita a España y Europa seguir siendo territorios competitivos para la automoción. EFE

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