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Chloe Bibby refuerza el juego interior del Valencia Basket con un contrato temporal

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Valencia, 20 oct (EFE).- El Valencia Basket ha incorporado a la ala pívot australiana Chloe Bibby con un contrato temporal de dos meses, que firmará una vez supere la revisión médica, según informó la entidad ‘taronja’ este martes.

Bibby, de 28 años y 1,88 metros de altura, llega al Valencia Basket después de haber estado disputando la WNBA con el Minnesota Lynx y cuenta con experiencia tanto en la Liga Femenina Endesa como en la Euroliga.

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En la temporada 2024/2025, Bibby se incorporó a la disciplina del Spar Girona y esa misma campaña fue elegida mejor jugadora de la competición doméstica tras promediar 18,1 puntos, 5 rebotes, 2,2 asistencias y 19,7 créditos de valoración en 29 partidos.

La nueva jugadora ‘taronja’ disputó la Euroliga la pasada campaña también con el Girona y promedió 14,6 puntos, 3,9 rebotes y 13,1 créditos de valoración en 8 encuentros.

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Bibby, cuyo contrato de dos meses de duración cuenta con una cláusula de corte según pudo saber EFE por fuentes oficiales, llega para reforzar un juego interior en el que también está Alisia Jenkins, quien firmó un contrato temporal el pasado verano hasta noviembre. EFE

cma/cta/ism

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