Ceuta participa en Turespaña para fortalecer su imagen tras la entrada masiva

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Ceuta, 20 oct (EFE).- El área de Turismo de Ceuta participa esta semana en la "VI Convención Turespaña", que se celebra en Zaragoza, con el objetivo de "reforzar la imagen turística" de la ciudad, abrir nuevos mercados y trabajar por su recuperación económica tras la entrada de miles de personas por la frontera a finales de julio.

La representación de la Consejería de Turismo de Ceuta está integrada por el director general, Juan Antonio Hidalgo, y el asesor delegado de la misma, Fernando Rodríguez, junto con Javier Lesmes, coordinador de Servicios Turísticos, según ha informado el Gobierno ceutí.

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La agenda incluye reuniones de trabajo en las que se abordará el desarrollo del Plan extraordinario de promoción internacional del turismo en Ceuta, impulsado por Turespaña y dotado con un millón de euros, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre.

El trabajo se centrará en orientar las acciones de promoción y comunicación para "recuperar la imagen turística de Ceuta tras los sucesos de julio de 2026, reforzar la confianza de visitantes y profesionales y dar a conocer los atractivos y el patrimonio cultural" de la ciudad.

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Este plan contempla actuaciones en mercados internacionales seleccionados, a través de la red de oficinas de turismo en el exterior, campañas específicas y viajes de prensa y de familiarización para turoperadores y agentes.

El objetivo es que esa promoción contribuya a recuperar visitantes y actividad económica, con resultados para las empresas y los trabajadores ceutíes.

La participación en la convención permitirá también profundizar en las tendencias de los mercados, las nuevas herramientas de promoción y comercialización y las oportunidades que ofrecen los datos y la inteligencia artificial.

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"Todo ello se integra en una estrategia más amplia para fortalecer la presencia de Ceuta en los mercados nacionales e internacionales", ha añadido. EFE