Ralph Echemendia, 'hacker de Hollywood': "La IA permite ataques complejos sin saber mucho"

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Àlex Gutiérrez Páez

Barcelona, 18 oct (EFE).- La inteligencia artificial (IA) ha cambiado las reglas de la ciberseguridad al permitir que personas sin grandes conocimientos técnicos puedan ejecutar ataques complejos, según advierte Ralph Echemendia, conocido como el 'hacker de Hollywood' por su labor en producciones como 'Snowden' o 'Mr.Robot'.

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"Antes, el nivel de conocimientos del atacante tenía que ser bastante alto y la complejidad del ataque era relativamente baja. Ahora es al revés: la IA permite hacer ataques complejos sin saber mucho", explica Echemendia en una entrevista con EFE.

El especialista, que a lo largo de su vida ha trabajado para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, la NASA, Google o Microsoft, considera que el principal problema no es la tecnología en sí, sino el uso que hacen de ella las personas.

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Con las elecciones generales en España en el horizonte, señala que la manipulación de los ciudadanos a través de las redes sociales puede tener más impacto electoral que el pirateo de los propios sistemas de votación.

"Todo esto tiene que ver con la confianza que tenemos en las máquinas. Es un riesgo que todavía no conocemos muy bien", alerta el también conocido como 'hacker ético', que nació en Cuba y se crió en Estados Unidos.

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Con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas, la pericia de Echemendia le ha llevado a trabajar para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, la NASA, Google o Microsoft, pero también le ha abierto la puerta a Hollywood.

"En Hollywood conocí a actores, directores, guionistas y músicos. Este mundo es totalmente una farándula. Eso hizo que me tomaran más confianza y pasé de trabajar de investigador a hacerlo en películas", relata.

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Esta confianza le llevó a colaborar en la saga de 'Crepúsculo', que fue víctima de filtraciones de contenido de dos de sus películas, a investigar la filtración masiva en internet del álbum 'Recovery' de Eminem antes de su lanzamiento oficial, o a asesorar a Oliver Stone en la película 'Snowden'.

En un plano más terrenal, Echemendia también alerta sobre la cantidad de información personal que se comparte y almacena en internet.

Aunque considera que la privacidad es una cuestión individual y que cada persona debe decidir qué información quiere proteger, advierte de que numerosos datos pueden comprarse en la llamada 'dark web' después de que los ciberdelincuentes accedan a bases de datos.

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Para reducir los riesgos, recomienda desconfiar de cualquier petición que exija actuar con urgencia: "Cuando alguien te mete prisa para que hagas algo, especialmente en internet, no lo hagas. Tómate diez minutos", aconseja.

También recomienda utilizar gestores de contraseñas que generen claves robustas, extremar las precauciones ante estafas que emplean voces e imágenes generadas con IA o utilizar una palabra clave familiar para salir de dudas cuando alguien llama para pedir dinero.

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Residente desde hace un tiempo en Granada, el experto considera que España está mejorando en materia de digitalización, aunque cree que el país "todavía tiene margen para avanzar".

A modo de ejemplo, cita el caso de Estonia, un país en el que también ha vivido y con un tamaño mucho menor, que describe como un lugar "mucho más digitalizado" y en el que los niños "aprenden programación y competencias digitales desde pequeños".

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A su juicio, España debería facilitar la llegada y la actividad de profesionales tecnológicos: "Con todo lo que está pasando en el mundo, la Unión Europea quiere desarrollar más tecnología propia y España no es líder en este ámbito", subraya el cubano.

En clave geopolítica, Echemendia reflexiona sobre el hecho de que el mundo físico está cada vez más entrelazado con el digital, lo que en su opinión obliga a emplear nuevas formas de protección.

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"A menudo pensamos que lo virtual es lo opuesto a lo físico y en realidad no es así: el mundo físico está profundamente condicionado por el digital", asegura.

Por ello, considera que "es más importante defenderse desde el punto de vista digital que desde el físico", utilizando el ejemplo de la proliferación de los drones en las zonas de conflicto, que están "completamente dirigidos por la vía digital". EFE

(foto) (vídeo)