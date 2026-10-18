Peligro extremo por lluvias en Valencia y Alicante: la Aemet activa el aviso rojo en un domingo marcado por la DANA Adam

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta roja por lluvias torrenciales en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, vigente desde las 10:00 horas de este domingo hasta la mañana del lunes 19 de octubre. El organismo prevé acumulados que podrían superar los 300 litros por metro cuadrado en 24 horas, mientras siete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla permanecen en aviso por la DANA Adam, el primer episodio de este tipo que deja un impacto de magnitud en la temporada.

El fenómeno ya ha dejado un saldo de centenares de incidencias y una persona desaparecida este sábado. Los bomberos de la Generalitat de Cataluña continúan la búsqueda de un hombre que cayó a una riera en Cabrera de Mar, en la comarca del Maresme, tras recibir el aviso a las 19:41 horas del sábado. La zona, muy perjudicada por las lluvias torrenciales, concentra parte de los esfuerzos de rescate.

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Según el registro de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), el municipio alicantino de Jávea acumuló 103,6 litros por metro cuadrado en 12 horas, el mayor registro hasta el momento. Le siguen Gata de Gorgos, con 81 litros; Torrent, con 72,6; Denia, con 72,4, y Catarroja, con 69. También resultaron significativos los acumulados en Albal (57,6 litros), Massanassa (57,4) y Aldaia (56,6), localidades que figuraron entre las más afectadas por la DANA de octubre de 2024. El Centro de Coordinación de Emergencias había gestionado hasta las ocho de la mañana un total de 100 incidentes, en su mayoría por daños materiales en la vía pública y en la red viaria.

En paralelo, Andalucía suma 155 incidencias, 121 de ellas en la provincia de Almería, donde Emergencias activó un Es-Alert para el Poniente y la capital. En la Comunidad Valenciana, Alicante ha registrado 61 incidencias y Valencia, 39.

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Fenel, un conductor cuyo vehículo ha quedado inundado por las lluvias torrenciales que han afectado al municipio de Granollers (Barcelona), ha afirmado que se ha quedado atrapado junto a su hijo. "Hemos salido por las ventanillas del coche", ha asegurado.

Un escenario de doble núcleo y tormentas explosivas

El fenómeno responde a la interacción de dos sistemas de baja presión: la DANA Adam, descolgada sobre el norte peninsular, y otro sistema aislado en el suroeste de la península. La posición del anticiclón sobre las islas británicas induce un flujo del este y nordeste cargado de humedad sobre el área mediterránea y Baleares, según detalló la Aemet en su aviso especial de fenómenos adversos, con un grado de probabilidad del 70%.

Los últimos análisis de modelos meteorológicos apuntan a la formación de tormentas de carácter explosivo sobre las aguas del golfo de Valencia, con epicentro en las comarcas de la Safor, la Ribera y la Marina Alta. La franja de mayor intensidad se concentrará entre las ocho de la mañana y las dos del mediodía, con picos de hasta 180 litros por metro cuadrado en la Safor, la Marina y el Comtat. Tras una tregua parcial durante la tarde, se espera un segundo tramo crítico entre las ocho de la noche y las ocho de la madrugada del lunes, cuando no se descarta que puedan acumularse 300 litros en solo seis horas en el golfo de Valencia.

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Además de la alerta roja en el litoral valenciano, la Aemet mantiene aviso naranja en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia durante distintos tramos del día. En Murcia, la Delegación del Gobierno mantiene la alerta naranja en Campo de Cartagena, Mazarrón, Guadalentín, Lorca y Águilas, sin descartar elevarla en la Vega del Segura. En Baleares, las lluvias llegaron primero a Ibiza, con intensa actividad eléctrica, y se prevé que avancen hacia el norte de Mallorca y la Sierra de Tramontana.

Ceuta, Melilla y Galicia permanecen en aviso amarillo. La Aemet anticipa además un descenso de más de seis grados en las temperaturas máximas en la mitad este peninsular y heladas débiles en montañas del norte, producto de la entrada de una masa de aire frío que normalizará los valores térmicos tras varios días de estabilidad y calor anómalo para la época.

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La inestabilidad comenzará a disminuir a partir del martes 20 de octubre, aunque persistirá de forma localizada en el extremo nororiental peninsular y Baleares. La Aemet advierte que, durante todo el episodio, podrían acumularse de forma local entre 200 y 300 milímetros de lluvia, sin descartar valores puntuales más elevados en las zonas más afectadas.