España

Madrid reabre la estación de metro de Sol tras afirmar que ha restablecido las condiciones de seguridad y salud después de varios días de limpieza

La empresa pública afirma que ha recuperado las condiciones requeridas tras intervenir en conductos afectados por residuos orgánicos

El metro de Sol, este sábado. (Violeta Santos Moura/Reuters)
El metro de Sol, este sábado. (Violeta Santos Moura/Reuters)
Guardar

El Metro de Madrid ha reabierto la estación de Sol desde la noche de este sábado después de que los análisis posteriores a la limpieza confirmaran el restablecimiento de las condiciones de seguridad y salud. El servicio vuelve a operar en las líneas 1, 2 y 3, que habían pasado sin efectuar parada desde el cierre del viernes 16 de octubre.

La compañía ha informado a través de sus canales oficiales que la reapertura se ha producido tras verificar, “objetiva y documentalmente”, los resultados de las mediciones realizadas en la instalación. El proceso incluyó la limpieza de los respiraderos, la ventilación de los espacios afectados, la toma de nuevas muestras y su posterior análisis.

PUBLICIDAD

La clausura había comenzado a las 12:15 horas del viernes, en medio de la acampada de protesta por el acceso a la vivienda instalada desde finales de septiembre en la Puerta del Sol, en Madrid. La Comunidad de Madrid vinculó la medida a la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación del suburbano.

Un estudio ambiental encargado por Metro de Madrid afirma que ha detectado concentraciones de amoníaco de 11,16 y 8,53 miligramos por metro cúbico en dos pozos de la zona sur de la estación. Esos niveles equivalían al 80% y al 61% del valor límite de exposición diaria de referencia para trabajadores, situado en 14 miligramos por metro cúbico. El informe señala que los resultados eran compatibles con la presencia y descomposición de orines en las instalaciones. También recomendó medidas de protección durante la limpieza y la desinfección, debido a la posible irritación de ojos y vías respiratorias que pueden causar este tipo de compuestos.

PUBLICIDAD

Para justificar el cierre, la Comunidad de Madrid sostuvo que la actuación requería vehículos de aspiración industrial y acceso a varios puntos de la plaza. Según el Ejecutivo regional, los equipos no podían realizar los trabajos previstos mientras los accesos permanecieran ocupados por tiendas de campaña y otros elementos de la protesta. Tras las tareas de limpieza, el metro se mantuvo cerrado el servicio hasta conocer el resultado de los nuevos controles.

La acampada que desde fines de septiembre ocupa la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, sumó este jueves una nueva controversia.

Cercanías siguió en funcionamiento durante el cierre del Metro

La estación de Cercanías de Sol permaneció abierta durante todo este proceso. Renfe afirmó que no detectó problemas de salubridad en sus dependencias y remarcó que su red de instalaciones no comparte conductos con el Metro.

El director de Negocio y Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, indicó que el servicio ferroviario funcionó con normalidad y que la empresa no registró incidencias relacionadas con la acampada. Las líneas C-3 y C-4A y C-4B continuaron operativas mientras los trenes del Metro atravesaban Sol sin detenerse.

La decisión de cerrar la estación provocó además un cruce de versiones entre la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y los sindicatos. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, atribuyó inicialmente la medida a una solicitud de Prevención de Riesgos Laborales y de las organizaciones sindicales. Sin embargo, las secciones de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Solidaridad Obrera negaron haber pedido el cierre. Los sindicatos aseguraron que el comité de empresa no había recibido las mediciones que justificaron la decisión y se desvincularon de ella.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMadridComunidad de MadridÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Peligro extremo por lluvias en Valencia y Alicante: la Aemet activa el aviso rojo en un domingo marcado por la DANA Adam

Se prevén chubascos torrenciales y persistentes hasta el lunes, con picos de 180 litros por metro cuadrado y vientos de hasta 70 kilómetros por hora

Peligro extremo por lluvias en Valencia y Alicante: la Aemet activa el aviso rojo en un domingo marcado por la DANA Adam

Situación actual de los embalses en España HOY domingo de 18 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses en España HOY domingo de 18 de octubre

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

La economía española ha crecido y el salario mínimo ha aumentado cerca de un 66% desde 2018, pero el encarecimiento de los alimentos y, sobre todo, de la vivienda ponen en duda si realmente ha mejorado la vida de los españoles

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

La dura realidad de una asociación de Leganés con más de 70 gatos en una colonia y sin casas de acogida: “La falta de apoyo te acaba quemando”

La entidad ‘Ayúdanos a Ayudar Gatos’ vive al límite tras reducir sus adopciones de 80 a 5 al año por la falta de recursos

La dura realidad de una asociación de Leganés con más de 70 gatos en una colonia y sin casas de acogida: “La falta de apoyo te acaba quemando”

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Su objetivo es observar qué sucede cuando un usuario se enfrenta a un billete: dónde fija la vista, qué características toca, cuánto esfuerzo necesita para localizar una señal de autenticidad y qué reacciones emocionales aparecen

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid multa con 129.000 euros a la empresa suiza que le suministra los helicópteros contra incendios porque no estuvieron operativos varios días de la campaña de verano

Madrid multa con 129.000 euros a la empresa suiza que le suministra los helicópteros contra incendios porque no estuvieron operativos varios días de la campaña de verano

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 2-5 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

La DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y pone en alerta roja a zonas de Almería, Valencia, Alicante y Barcelona

ECONOMÍA

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

DEPORTES

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi