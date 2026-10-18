Madrid reabre la estación de metro de Sol tras afirmar que ha restablecido las condiciones de seguridad y salud después de varios días de limpieza

El metro de Sol, este sábado. (Violeta Santos Moura/Reuters)

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El Metro de Madrid ha reabierto la estación de Sol desde la noche de este sábado después de que los análisis posteriores a la limpieza confirmaran el restablecimiento de las condiciones de seguridad y salud. El servicio vuelve a operar en las líneas 1, 2 y 3, que habían pasado sin efectuar parada desde el cierre del viernes 16 de octubre.

La compañía ha informado a través de sus canales oficiales que la reapertura se ha producido tras verificar, “objetiva y documentalmente”, los resultados de las mediciones realizadas en la instalación. El proceso incluyó la limpieza de los respiraderos, la ventilación de los espacios afectados, la toma de nuevas muestras y su posterior análisis.

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La clausura había comenzado a las 12:15 horas del viernes, en medio de la acampada de protesta por el acceso a la vivienda instalada desde finales de septiembre en la Puerta del Sol, en Madrid. La Comunidad de Madrid vinculó la medida a la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación del suburbano.

Un estudio ambiental encargado por Metro de Madrid afirma que ha detectado concentraciones de amoníaco de 11,16 y 8,53 miligramos por metro cúbico en dos pozos de la zona sur de la estación. Esos niveles equivalían al 80% y al 61% del valor límite de exposición diaria de referencia para trabajadores, situado en 14 miligramos por metro cúbico. El informe señala que los resultados eran compatibles con la presencia y descomposición de orines en las instalaciones. También recomendó medidas de protección durante la limpieza y la desinfección, debido a la posible irritación de ojos y vías respiratorias que pueden causar este tipo de compuestos.

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Para justificar el cierre, la Comunidad de Madrid sostuvo que la actuación requería vehículos de aspiración industrial y acceso a varios puntos de la plaza. Según el Ejecutivo regional, los equipos no podían realizar los trabajos previstos mientras los accesos permanecieran ocupados por tiendas de campaña y otros elementos de la protesta. Tras las tareas de limpieza, el metro se mantuvo cerrado el servicio hasta conocer el resultado de los nuevos controles.

La acampada que desde fines de septiembre ocupa la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, sumó este jueves una nueva controversia.

Cercanías siguió en funcionamiento durante el cierre del Metro

La estación de Cercanías de Sol permaneció abierta durante todo este proceso. Renfe afirmó que no detectó problemas de salubridad en sus dependencias y remarcó que su red de instalaciones no comparte conductos con el Metro.

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El director de Negocio y Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, indicó que el servicio ferroviario funcionó con normalidad y que la empresa no registró incidencias relacionadas con la acampada. Las líneas C-3 y C-4A y C-4B continuaron operativas mientras los trenes del Metro atravesaban Sol sin detenerse.

La decisión de cerrar la estación provocó además un cruce de versiones entre la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y los sindicatos. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, atribuyó inicialmente la medida a una solicitud de Prevención de Riesgos Laborales y de las organizaciones sindicales. Sin embargo, las secciones de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Solidaridad Obrera negaron haber pedido el cierre. Los sindicatos aseguraron que el comité de empresa no había recibido las mediciones que justificaron la decisión y se desvincularon de ella.

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