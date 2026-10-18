La Policía realiza un operativo en Ceuta para localizar a migrantes en los barrios

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Ceuta, 18 oct (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta mantiene desde primeras horas de la mañana de este domingo el primer operativo policial en las barriadas de la ciudad para localizar a los migrantes que estaban viviendo en las playas y que huyeron de estas zonas al desmantelarse sus asentamientos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los agentes están desplegados este domingo en la zona del Poblado de Regulares y en el entorno de la barriada de Los Rosales para detectar a los migrantes que están en estos lugares.

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El delegado del Gobierno, David de la Encina, anunció esta semana que tras el desmantelamiento de los asentamientos que había en las playas de Benítez, el Trampolín y en la Fábrica del Guano se procedería a intervenir en los barrios.

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) ha mantenido una reunión con la Delegación del Gobierno para atender las reclamaciones de diferentes barriadas donde se acumulan muchos migrantes.

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La mayoría de estas personas que permanecen en estos núcleos de población estaban asentadas en las playas pero huyeron del lugar al llegar los policías.

Esta primera operación policial se centra en las barriadas periféricas de la ciudad, donde se ha detectado una mayor presencia de los migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio y todavía permanecen en Ceuta.

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La operación de esta mañana se centra en las barriadas del Poblado de Regulares y en Los Rosales y en la misma participan distintas unidades de la Policía Nacional.

Todos los migrantes que sean localizados en este entorno serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Tarajal para proceder a su filiación. EFE

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(foto)