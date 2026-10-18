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La Academia del Perfume celebra 20 años de un arte que combina creatividad y ciencia

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Madrid, 18 oct (EFE).- "Los aromas son a la vez un billete al pasado, una emoción del presente y una promesa de futuro". Con este lema se presenta la Academia del Perfume, que nació en 2006 con voluntad divulgativa y como reconocimiento a un sector que comenzó a ser galardonado anualmente en una gala que se celebrará el próximo lunes.

"Ponemos en valor que el perfume es un arte que combina creatividad y ciencia; con unos requisitos altísimos de seguridad para que esas moléculas sean impecables y perfectas", ha explicado EFE, Val Díez, vicepresidenta y directora ejecutiva de la Academia.

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Como la Real Academia de la Lengua (RAE), la del Cine; Gastronomía o la de las Artes Escénicas, la Academia del Perfume se creó con la intención de reunir a los mejores expertos y perfumistas de habla hispana, un punto de encuentro con el que difundir su historia y su presente a través de talleres para el público en general y colaboraciones con el Museo del Prado, el Jardín Botánico y próximamente con la RAE.

De ella forman parte 29 académicos, 13 de ellos mujeres, "una profesión muy masculinizada, en la que el talento femenino ha emergido", asegura.

Entre sus filas se encuentran el sevillano Alberto Morillas ('CK One', de Calvin Klein, 'Acqua di Giò', de Giorgio Armani o 'Eseencia', de duende de Jesús del Pozo), Elisabeth Vidal('Good Girl', de Carolina Herrera, 'Invictus', de Paco Rabanne), la colombiana Adriana Medina ('Idôle', 'Peach'N Roses') o Emilio Valeros (más de 90 fragancias de Loewe).

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"Si algo caracteriza a un perfumista es que se trata de un explorador incansable. Son personas curiosas, extraordinarias, con una combinación única entre nariz y cerebro" para quienes capturar una esencia nueva se convierte en algo entre misterioso y mágico, dice Díez.

Asegura además que tienen almacenados miles de olores en su cerebro, -tienen a su disposición 1.500 sustancias, pero pueden llegar hasta 10.000-, pero su objetivo, además de lograr un buen aroma, es que las materias naturales no se degraden, no pierdan olor, "algo que requiere mucha ciencia" y un laboratorio que analice compatibilidades y concentraciones para que sean estables durante meses.

Si en la Real Academia de la Lengua cada miembro tiene asignada una letra, en la del Perfume son los académicos quienes ponen nombre a su sillón con el ingrediente con el que más se sientan identificados; por ello, aparecen desde el sillón canela, al jazmín, el poleo, la lavanda o la bergamota.

Díez, CEO de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética España), indica que España es una de las principales potencias del mundo en la producción y exportación cosméticos y perfumes; concretamente, en estos últimos somos la segunda potencia mundial.

En 2025, el mercado nacional alcanzó un valor de 11.818,86 millones de euros, con un crecimiento del +5,8 %, más del doble del PIB y por encima del crecimiento de otras industrias de consumo tan relevantes como la moda o la restauración.

Sin embargo, Val Díez no considera que España sea una nación especialmente presumida. "En nuestro caso, la venta de perfumes tiene que ver con el "autocuidado y la autoestima. Somo muy sociales, interactuamos mucho; incluso a los niños se les perfuma. Es un estilo de vida, compartimos, cuidamos nuestra piel y con el olor queremos apasionar".

Algo que -dice- se percibe en un mestizaje cultural, mediterráneo, con influencias árabes, francesas y latinas. "Somos una encrucijada única con una propuesta universal", concluye Val Díez. EFE

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