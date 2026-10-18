India Rojo: Tengo ganas de demostrar que una júnior puede entrar en sénior y también ganar

Guardar

Santander, 18 oct (EFE).- Después de lograr el título mundial el año pasado en Pekín, la patinadora cántabra India Rojo viajaba este octubre a Asunción (Paraguay) con el objetivo de revalidar su oro en la categoría júnior de artístico, una meta que consiguió y tras la cual ahora se plantea el salto de categoría con ganas de demostrar que "una júnior puede entrar en sénior y ganar igualmente".

Este año ha sido "muy duro" para la patinadora, que ha superado una lesión de cadera que apenas le permitió entrenar a pleno rendimiento durante los dos últimos meses antes de la competición, pero no ha sido obstáculo para que haya regresado con el oro.

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE, India González Rojo (conocida como India Rojo, Santa Cruz de Bezana, 2008) repasa en el Centro Profesional de Danza Alexmar de su localidad natal, lugar donde entrena, las dificultades que ha afrontado durante el último año, destaca el papel de su madre y entrenadora en sus éxitos deportivos y explica cómo la preparación mental le ayudó a conquistar el campeonato del mundo.

"En cuanto me pusieron esa medalla, vi que todo el esfuerzo que había hecho había tenido resultado y la verdad es que fue maravilloso", recuerda sobre el momento en el que recibió el oro en los World Skate Games.

PUBLICIDAD

La patinadora sacaba nueve puntos de ventaja a su perseguidora tras el programa corto, una diferencia que, sumada al hecho de que esta fuese su primera competición en 2026, le hizo "salir con muchísima más tensión" al programa largo, que iba a decidir la clasificación final.

Así, explica que quería que el ejercicio "fuera algo un poco más sentimental, un poco más mío", lo que llevó a diseñar un programa largo que representaba a Blancanieves, "una de mis princesas favoritas", explica.

PUBLICIDAD

"Este año me han dicho que ha sido mucho mejor que el año pasado", afirma una sonriente India Rojo, para quien poder compartir todos estos éxitos con su madre, Alexia Rojo, que es su entrenadora, es uno de sus mayores triunfos.

El Mundial de Asunción era una competición especial, en la que madre e hija querían cerrar la etapa de India Rojo como júnior con "algo que nosotros sentíamos".

PUBLICIDAD

En este contexto, la joven deportista es consciente de las expectativas que genera su salto a la categoría sénior, más después de los éxitos cosechados durante los dos últimos años.

"Tengo ganas de que la gente vea que una júnior sí puede entrar en sénior y puede ganar igualmente", dice Rojo, quien afronta esta nueva etapa con ambición y ganas de demostrar su nivel.

PUBLICIDAD

La cántabra respalda esa confianza con sus resultados, ya que sumó 130 puntos en el Mundial júnior, frente a los 127 de la ganadora de la categoría absoluta, una puntuación que, según señala, le habría permitido ganar también entre las sénior.

A la patinadora le detectaron una lesión el 18 de febrero, factor que condicionó su preparación para el Mundial, ya que solo pudo entrenar durante los dos últimos meses, desde que los médicos le "dieron el pase" para volver a saltar.

PUBLICIDAD

"El verdadero obstáculo es el que tú crees que tienes, no el que te digan. Al final, hay que luchar por los sueños y trabajar para conseguirlos", asegura.

Durante este año, India Rojo ha podido concienciarse mentalmente. La importancia que concede al aspecto mental la ha llevado a comenzar la carrera de Psicología en la universidad, con la intención de especializarse en psicología deportiva.

PUBLICIDAD

La campeona del mundo también advierte de las dificultades económicas que puede suponer una lesión para los deportistas, especialmente cuando deben asumir pruebas médicas, tratamientos y otros gastos para los que no reciben ayudas suficientes.

"Este año ha sido muy duro porque he tenido que hacerme un montón de resonancias, ir a médicos y recibir infiltraciones. Me he gastado una locura y es verdad que de ayudas no hay nada", denuncia.

PUBLICIDAD

A su juicio, esta situación puede convertirse en un problema para quienes no disponen de recursos suficientes para afrontar los gastos derivados de una lesión o para viajar acompañados de sus entrenadores. EFE

aas/ppc/og

(foto) (video)