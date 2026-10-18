El temporal deja casi noventa incidencias esta madrugada, en su gran mayoría en Málaga

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Sevilla, 18 oct (EFE).- La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado 89 incidencias por las intensas lluvias y tormentas durante la madrugada de este domingo, de las cuales 73 se han concentrado en la provincia de Málaga, el territorio más afectado en las últimas horas, sin constancia de daños personales.

Los avisos nocturnos han estado motivados por inundaciones de viviendas y carreteras, desprendimientos, personas atrapadas por el agua y problemas de suministro eléctrico, con especial incidencia en Málaga capital y su entorno.

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Según una nota de la EMA, el centro coordinador 112 ha tramitado desde las 00:12 horas más de medio centenar de incidentes solo en la barriada malagueña de El Palo, debido a anegaciones y caídas de árboles.

También en la capital malagueña, a las 23:57 horas del sábado, los servicios de emergencia recibieron una alerta por diez personas que habían quedado atrapadas en el túnel de la playa del Peñón del Cuervo.

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La acumulación de agua, que superaba la altura de los tobillos, les impedía abandonar el lugar, lo que requirió la intervención de los Bomberos en un operativo resuelto sin consecuencias.

Además, se han registrado fallos de suministro eléctrico en Málaga y Estepona. La comarca de la Axarquía permaneció bajo aviso rojo por riesgo extremo durante tres horas, alerta finalizada a las 03:00 de la madrugada.

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Ante la continuidad del temporal, la Junta mantiene activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en situación operativa 1.

Asimismo, siguen operativos diecisiete planes territoriales de emergencias locales: doce en la provincia de Almería (Adra, Alhabia, Almería, Balanegra, Berja, Cuevas del Almanzora, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Pulpí, Roquetas de Mar y Vícar), cuatro en Málaga (Fuengirola, Málaga capital, Torremolinos y Rincón de la Victoria) y uno en Granada (Moclín).

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Desde el inicio del episodio adverso a las 12:00 horas del sábado y hasta las 07:00 del domingo, el 112 ha coordinado 357 incidencias en la comunidad. Almería encabeza el acumulado con 143 emergencias, seguida de Málaga con 97, Sevilla con 60, Córdoba con 26, Granada con 20, Cádiz con siete, Jaén con tres y Huelva con una.

Del total de avisos, 236 han estado relacionados con anegaciones, principalmente por inundaciones, desbordamientos, desprendimientos y caída de árboles.

Además se han gestionado 37 rescates y salvamentos, 38 anomalías en servicios básicos, 20 incidencias de tráfico, siete accidentes de circulación, cinco derrumbamientos o caídas y otras 14 emergencias de otras tipologías asociadas al temporal.

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La mayoría de avisos corresponden a anegaciones (236) y rescates (37), seguidos de anomalías en servicios básicos (38), incidencias de tráfico (20) y accidentes de circulación (siete).

En cuanto a la red viaria, la circulación ha quedado restablecida en la autovía A-7 en el kilómetro 818, en El Ejido (Almería), tras su corte el sábado. Por el contrario, en Málaga se mantiene el corte total de la carretera MA-3101 entre los kilómetros 1 y 25 por desprendimientos, y en Córdoba persiste un corte parcial en la CO-4207 en Montilla.

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La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este domingo los avisos naranjas por lluvias en Ronda (Málaga), Grazalema (Cádiz) y, a última hora, en el Poniente, capital y Levante de Almería.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar cauces ni calzadas anegadas bajo ningún concepto y buscar refugio en las plantas superiores de los edificios si el agua comienza a entrar en las viviendas, evitando sótanos y garajes. Durante las tormentas, es conveniente alejarse de árboles aislados, estructuras metálicas y zonas abiertas, recordando que se debe llamar al 112 ante cualquier situación de emergencia. EFE

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