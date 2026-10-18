Divulgan los riesgos del algoritmo en la adolescencia, un "periodo de vulnerabilidad"

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Diego Márquez

Sevilla, 18 oct (EFE).- 'MenteScopia', el proyecto multimedia de promoción de la salud mental que apuesta por la educación y la divulgación de contenido científico dirigido a un público adolescente, está utilizando las redes sociales para prevenir de usos abusivos provocados por el algoritmo en la adolescencia, un "periodo de vulnerabilidad".

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El catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Sevilla e investigador en 'MenteScopia' Bernardo Crespo-Facorro ha apuntado en una entrevista con EFE que esta vulnerabilidad va de lo biológico y cerebral a lo psicológico en términos de identidad, integración o toma de decisiones.

Los adolescentes "no tienen esta capacidad de regulación emocional" que requiere "una herramienta que puede ser perjudicial para ellos" si los algoritmos con los que funcionan vienen marcados por intereses empresariales que ponen "en peligro" el desarrollo de estos jóvenes.

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"Evidentemente ahí creo que hay que intervenir, porque se está produciendo un daño social con un interés único" de beneficio, ha explicado Crespo-Facorro, que ha agregado que son los responsables públicos y los expertos de otras disciplinas los que deben de entrar en esta materia en la que, en su opinión, se ha de respetar la libertad individual.

El 'scrolling' o deslizamiento por la pantalla es "un estímulo continuo" y "hay un momento en que esa herramienta es perniciosa" por lo que en determinadas edades su uso debe de ser regulado, ha agregado este experto, que es el director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

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Crespo-Facorro ha explicado que hay que diferenciar entre conductas de alto uso y adicciones.

El uso excesivo puede derivar en una adicción que empieza a dar la cara cuando el usuario no es capaz de parar pese a ser consciente de consecuencias en relación con el sueño, las relaciones sociales o el estudio.

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En menores, es importante el papel de la educación y la sensibilización de la mano de la familia, que tiene que ayudar a "no prohibir de manera no informada sino a consensuar" o de proyectos divulgativos como 'MenteScopia'.

Tiene como medio de difusión las redes sociales, entre las que destacan Instagram y TikTok, plataformas en las que han usado vídeos breves y llamativos con consejos de profesionales que han conseguido conectar con usuarios de entre 13 y 25 años.

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Está liderado por un grupo de investigación en psiquiatría traslacional, la cual correlaciona los hallazgos biológicos con la práctica clínica por medio de modelos animales, técnicas de neuroimagen, genética, e inmunología.

Este equipo denominado PsyNal pertenece al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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El proyecto está basado en las herramientas que utilizan los jóvenes, pero, a diferencia de muchos de los contenidos que nutren las redes sociales, cuenta con profesionales acreditados e información "totalmente validada y verificable".

Los divulgadores, ha proseguido el investigador, no inciden a través de sus contenidos en lo que está bien o está mal, sino en los problemas de las adicciones, los cambios que las identifican o los factores protectores o de riesgo.

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Por ejemplo, que "el cannabis entra y toca una parte" del cerebro de un adolescente, "que está absolutamente reorganizándose y en crecimiento", lo cual, sumado a si tiene otra vulnerabilidad, da lugar a "un cuadro psicótico".

La idea se justifica en que el 80 % de los trastornos mentales dan la cara antes de los 25 años, "otra cosa es que se diagnostique, pero empiezan ahí".

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"La pandemia ha sido un detonante" para el aumento de estas casuísticas, también en la población general. EFE

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