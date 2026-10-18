Antonio Martínez quiere ganarse el billete mundialista en estreno oficial con los Hispanos

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Fernando Pérez Soto

León, 18 oct (EFE).- El extremo leonés Antonio Martínez, que cumple su cuarta temporada en el Oporto portugués después de formarse en la cantera del Abanca Ademar, quiere ganarse el billete en la selección española para el próximo campeonato del mundo que se disputará el mes de enero de 2027 en Alemania.

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El joven jugador de tan solo 23 años debutará oficialmente con los "Hispanos" en los dos compromisos de clasificación para la Euro Cup 2028 frente a Dinamarca y Portugal, donde intentará ganarse la confianza del seleccionador, Jordi Ribera, para la cita mundialista después de haber ocupado la plaza del lesionado de larga duración Kauldi Odriozola.

"A pesar de la tristeza que siempre supone ocupar el lugar de un compañero lesionado, intentaré con todas las fuerzas ganarme la confianza para poder seguir entrando en los planes del seleccionador en una de las posiciones más exigentes porque hay muchos jugadores de gran nivel", ha señalado en entrevista con la Agencia EFE.

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Martínez forma parte de una de las sagas que han marcado el balonmano español: su padre, Isidoro Martínez, fue entrenador del Ademar y seleccionador de Estados Unidos y Kuwait, mientras que su hermano mayor, Isidoro, es el central del Bathco Torrelavega.

El extremo zurdo, que lograra con España el título europeo júnior, precisamente en Portugal ante el anfitrión y que fuera elegido mejor jugador en su posición del campeonato, ya alcanzó la internacionalidad absoluta en marzo de este año en la doble confrontación de carácter amistoso frente a Francia en Le Mans y Ciudad Real.

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Ahora le llega la oportunidad de refrendarlo formando pareja con el barcelonista Aléix Gómez y ganando la partida a otros jugadores destacados en esta posición, todos ellos con pasado o presente ademarista, casos como el del gallego Carlos Álvarez, que disputó con España el último mundial.

O el también leonés Gonzalo Pérez Arce, que en su segunda etapa en el equipo de su tierra fue máximo goleador liguero la temporada pasada y encabeza la clasificación en este apartado de nuevo en la actual.

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Antonio Martínez sigue asumiendo un papel preponderante en el Porto que actualmente dirige Carlos Martingo y, a pesar de haber renovado este verano por una temporada -con opción a otra-, sigue pensando que está "todavía en fase de crecimiento como jugador, teniendo que adquirir más madurez y experiencia", afirma el exademarista cuya deuda pendiente en Portugal sigue siendo la de conquistar títulos con su club.

"Este año hemos empezado un nuevo proyecto, con una dinámica diferente donde predomina la juventud que permite un juego de mayor ritmo e intensidad, aunque todo va a depender de los enfrentamientos ante el Sporting -dominador en las últimas temporadas-", señala.

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De cara a los dos compromisos con los "Hispanos" el extremo reconoce que serán "dos test muy complicados, con una Dinamarca que es intratable y lo demuestra en cada campeonato.

Y Portugal, que ha crecido mucho en los últimos años y que busca hacerse un espacio en el panorama europeo con una generación joven donde destacan los dos hermanos Costa, Martim y Kiko, que son sus referencias principales", admite, implicado en dar lo mejor y refrendar su posición.EFE

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