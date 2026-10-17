“Vicious Harry” y “Sirjan” aspiran a un inédito triplete de gran premio en Madrid

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Madrid, 17 oct (EFE).- “Vicious Harry”, ganador del Ruban en 2024 y 2025, y “Sirjan”, el mejor en el Memorial Duque de Toledo en los mismos años, aspiran el domingo a pasar a la historia como los primeros caballos en triplicar victoria en estos respectivos grandes premios del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, sobre 1.200 y 2.400 metros, dentro de la séptima jornada de la temporada de otoño.

Desde Francia, donde entrena bajo los cuidados del madrileño Mauricio Delcher Sánchez, regresa “Vicious Harry” a la capital de España. Ganador de la línea recta del Ruban dos veces con la monta del portugués Ricardo Sousa, en esta ocasión contará con el nuevo primer jockey de la cuadra Mediterráneo, Jaime Gelabert.

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El favoritismo en taquillas, sin embargo, recaerá con probabilidad sobre “Madrid”, segundo en 2025 y que viene de impresionar con una apabullante victoria en la carrera preparatoria, premio Lorenzo Sanz. El checo Václav Janácek estará en la montura del representante de la yeguada Rocío.

En el Memorial Duque de Toledo el pronóstico se presenta más repartido.

“Sirjan”, pupilo del preparador georgiano Aleksander Tsereteli y propiedad de la cuadra Cum Laude Racing, contará con el francés Hugo Boutin en la silla por vez primera. Ganó en 2024 con Gelabert (que debe montar este día a “Majestad”, de Mediterráneo); en 2025 con el brasileño Silvestre de Sousa, también contratado para la ocasión. Y en su última salida, el 15 de agosto en la Copa de Oro de San Sebastián, fue Ricardo Sousa quien le dirigió, pero hoy el luso está ya instalado en Arabia Saudita para la actual temporada de otoño-invierno.

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En primavera, “Sirjan” terminó segundo del Gran Premio de Madrid, carrera ganada por “Coetzee”, que de nuevo será su rival mañana en La Zarzuela, con el argentino Nico Valle, y por tanto uno de los favoritos.

Este Memorial Duque de Toledo, con 40.000 euros, es la prueba mejor dotada de la campaña otoñal. El Ruban ofrece 27.000 al propietario de su vencedor.

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El programa de la reunión se desarrolla desde las 11.15 hasta las 14.30 horas, con siete carreras. La quinta será el Memorial y la sexta, el Ruban. Para abrir, otra línea recta de 1.200 metros, donde los dos años “Harry Cross”, “Wonderful Dylan” y “La Fafoune” disponen de una buena oportunidad para salir de perdedores.

Los tres años también no ganadores afrontarán la milla de la segunda carrera del día, con otra terna de favoritos, de potros que han demostrado forma reciente:

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“Adhonorem”, “Meletea” y “Zumba Lola”.

Dos hándicaps sobre la misma distancia, 1.600 metros, a continuación. “Imonfire”,

“Never Ever” y “King Kaid” destacan en la tercera prueba del día; “Basco Bearnais”,

“Genil”, “Xmas” y “Another Rose”, en la cuarta, la carrera de la Lototurf.

Tras el Memorial (carrera que completa el boleto de la Quíntuple Plus) y el Ruban, los aficionados podrían asistir a los 2.200 metros del premio Facultad de Veterinaria, también para potros de tres años, con “Green Hussar” como principal candidato.

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Los favoritos para el boleto de la Quíntuple Plus, juego hípico de Loterías del Estado, son:

1ª Carrera: 1 (Harry Cross) – 3 (Wonderful Dylan) – 7 (La Fafoune)

2ª Carrera: 7 (Adhonorem) – 12 (Meletea) – 14 (Zumba Lola)

3ª Carrera: 1 (Imonfire) – 2 (Never Ever) – 11 (King Kaid)

4ª Carrera: 4 (Basco Bearnais) – 10 (Genil) – 11 (Xmas) – 12 (Another Rose)

5ª Carrera: 3 (Coetzee) – 10 (Sirjan). EFE

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