Torres alerta de que PP y Vox dejarían en Canarias a todos los menores migrantes llegados

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Fuenlabrada (Madrid), 17 oct (EFE).- El ministro de Política Territorial y líder del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha alertado este sábado de que si llegan al Gobierno el PP y Vox acabarían con el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias hacia otras comunidades autónomas.

"Se quedarán en Canarias", ha dicho Torres, en declaraciones a la prensa en Fuenlabrada (Madrid) al acudir a una reunión del Comité Federal del PSOE, tras argumentar que aunque el PP señale que intentarán la devolución a sus países, eso con los menores no ocurre, como se puede comprobar en Canarias.

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Así, ha recordado que más de 12.000 migrantes llegados a Ceuta a finales de julio han ido regresando a Marruecos en los meses siguientes, mientras que "cero menores" han vuelto.

Los menores se quedan, ha apuntado Torres, al indicar que si no hay un reparto por comunidades autónomas, como el que tiene aprobado Canarias, se tienen que quedar en el archipiélago.

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También ha avisado de que 1.300 millones de euros ya aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para Canarias tampoco llegarían a la comunidad autónoma ultraperiférica si el PP y Vox acceden al Gobierno. EFE

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