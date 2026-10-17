'Sanguine', de Marion Le Corroller, premio a la mejor película del Festival de Sitges

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Barcelona, 17 oct (EFE).- La película 'Sanguine', de la directora francesa Marion Le Corroller, ha ganado el premio al mejor largometraje del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, han anunciado este sábado su director, Ángel Sala, y la directora de la fundación organizadora del certamen, Mònica Garcia.

Por su parte, 'Drag', cinta producida por Danny DeVito y dirigida por Greg Yagolnitzer y Raviv Ullman, ha recibido el premio especial del jurado, mientras que el galardón a la mejor dirección ha recaído en el cineasta indonesio Joko Anwar por el filme 'Ghost in the cell'.

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Otros galardones destacados son el premio a la mejor actuación femenina, que ha ganado la actriz italiana Jasmine Trinca por 'The spiral', mientras el premio a la mejor actuación masculina ha sido otorgado al francés Benoît Magimel por 'Historias de la noche'. EFE

(Vídeo)

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