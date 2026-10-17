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Sánchez llama a la movilización el 29N frente a "los recortes" que pretenden el PP y Vox

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Fuenlabrada (Madrid), 17 oct (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha cerrado un mitin socialista en Fuenlabrada este sábado con un llamamiento "a movilizarnos" el 29 de noviembre en las urnas para impedir "los recortes" que, asegura, harían el PP y Vox si lograran mayoría.

"Ellos ya lo han dicho, lo han dicho muy claro: No habléis de las pensiones hasta después del 29 de noviembre", ha relatado Sánchez a los militantes socialistas, recordando así la conversación reciente al respecto entre los periodistas Eduardo Inda e Iker Jiménez emitida en Cuatro.

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Sánchez ha agregado: "Lo que quieren es desmovilizar antes de las elecciones para si llegan al Gobierno recortar después. Y nosotros lo que tenemos que hacer es movilizarnos".

Para las elecciones del 29N, ha añadido, "tenemos que movilizarnos, tenemos que votar, tenemos que ganar y tenemos que gobernar después del 29 de noviembre".

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"Estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres, porque los recortes en el estado del bienestar, como consecuencia de la desigualdad estructural que sufren las mujeres en nuestro país, ¡quiénes, si no, lo van a pagar! Son ellas, la fuerza de las mujeres, las que también nos va a garantizar una mayoría progresista", ha dicho el candidato socialista, acompañado en el mitin por su esposa, Begoña Gómez.

Además, ha recordado que habrá también elecciones autonómicas en mayo, y ha resaltado a continuación: "Necesitamos una mayoría progresista mucha más amplia y que el 23 de mayo haya también una ola progresista que acompañe al Gobierno en su apuesta por el derecho a la vivienda".

Ha precedido a Sánchez el ministro de Función Pública y líder socialista madrileño, Óscar López, quien ha dicho que el ya proclamado candidato a la reelección "está como una moto y va a ganar las elecciones" y ha destacado la "valentía para intervenir el mercado energético y el de la vivienda" que ha tenido el Gobierno, así como para "defender a los migrantes". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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