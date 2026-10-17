Sánchez advierte de que el 29N están en juego 4 años más de avances o retroceder 4 décadas

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Fuenlabrada (Madrid), 17 oct (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de que en las elecciones del 29N el país se juega "cuatro años más de avance o España retrocede cuatro décadas mas de golpe" y se ha mostrado convencido de que ganará "con una mayoría mucho más amplia".

En un mitin convocado después de que el Comité Federal del partido haya ratificado las listas para los comicios y le haya proclamado candidato por unanimidad, Sánchez se ha colocado la camiseta con el lema "con la fuerza de la gente" y cargado contra los "recortes" y los "sacrificios" que piden la derecha y la ultraderecha a los trabajadores, los pensionistas o las mujeres, pero "nunca "a los de arriba".

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La ola reaccionaria no es cosa del pasado, ha advertido: "Están aquí, están en España, están en Europa, están en Estados Unidos, y hay que frenarlos".

Sánchez ha reivindicado su apuesta por la "revolución verde", por el feminismo y por el "no a la guerra" frente a quienes callan ante el "genocidio" de Israel en Gaza, lema que ha enardecido a los militantes que han acudido al mitin en la localidad madrileña de Fuenlabrada, tradicional bastión socialista. EFE

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