Quique Álvarez: "Hemos tenido altibajos a nivel de juego"

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Girona, 17 oct (EFE).- El técnico del Girona, Quique Álvarez, ha reivindicado este sábado que su equipo solo ha perdido un partido de los últimos siete, pero ha reconocido que ha tenido "altibajos a nivel de juego" y que sería "importante" retomar este domingo el camino de la victoria contra el Andorra.

El entrenador rojiblanco ha afirmado en la previa del partido que su equipo tiene ganas de "romper esta mini racha de dos empates", contra el Mallorca (0-0) y el Tenerife (1-1).

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"Sería importante encontrar la línea que aún no hemos encontrado porque hemos sido un poco irregulares en rendimientos", ha admitido.

En este sentido, ha asegurado que al equipo le está faltando "saber aprovechar mejor los momentos buenos y gestionar mejor los malos".

El Girona quedó fuera de las posiciones de promoción de ascenso tras el mal partido en Tenerife. En este sentido, Álvarez ha explicado que no se fija demasiado en la clasificación, pero que le gustaría "estar más arriba y tener algún punto más".

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"Me centro más en el equipo y en intentar mejorar, pero al final esto va de resultados y cuanto más cerca estemos de los de arriba mejor", ha reconocido.

El técnico del Girona también ha avisado que si algún aficionado piensa que el equipo puede superar al Andorra con facilidad se equivoca, porque es un rival "dificilísimo" que "te condiciona mucho".

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"Vienen de ganar al Castellón, un equipo que aún no había perdido. En los últimos tres partidos han jugado contra tres equipos complicados y han ganado dos y ha empatado el otro. Seguro que habrá momentos difíciles mañana", ha concluido.

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asm/vmc/og