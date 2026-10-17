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Pacheta: “El Cádiz no tiene los puntos que merece”

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Granada, 17 oct (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, dijo que el Cádiz, que visita este domingo Los Cármenes, no tiene en la clasificación “los puntos que merece” y pidió a los suyos “equilibrio y ser estables” para poder sumar ante los amarillos su tercera victoria liguera consecutiva.

Pacheta dejó claro este sábado en rueda de prensa que le gusta “jugar en Los Cármenes ante la afición” pese a lograr hasta ahora mejores resultados a domicilio que en casa y se mostró seguro de que este domingo van a ofrecer su “mejor versión”.

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El preparador aclaró que siguen “trabajando y ajustando cosas” para “ser más estables con y sin balón” y para que el equipo tenga “alternativas y seguridad”.

“La clave está en el juego con balón. Si somos verticales y hacemos daño al rival, luego vamos a estar mejor sin balón. Necesitamos ese equilibrio y también tenemos que ser estables”, explicó.

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Pacheta ensalzó a los suyos porque en las dos victorias ante Real Sociedad B y Burgos han demostrado que juegan cada partido “con 16 futbolistas y que no son los mismos todos los días”, algo que considera “clave”, y también porque “el equipo tiene alma, se rebela ante las adversidades y no entrega la cuchara nunca”.

Sobre el Cádiz, aseveró que es un equipo que “no tiene los puntos que merece”, destacando que cuenta con “velocidad, laterales que sorprenden y extremos rápidos”.

“Estamos capacitados para enfrentarnos a cualquier rival de Segunda, pero hay que estar concentrados porque si no vamos a sufrir ante un equipo con muy buenos futbolistas, con un plan y que te exige tu mejor versión”, sentenció Pacheta. EFE

jag/cb/og

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