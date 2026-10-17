Nogueras reivindica el papel de Junts para frenar a los "dos bloques españoles"

03/12/2025 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (d), durante una rueda de prensa, a 3 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Nogueras, en respuesta a los acercamientos de Sánchez, ha asegurado que no han cambiado su posición en relación con el PSOE, con quien rompieron relaciones, y les ha emplazado a tomar decisiones. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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La candidata de Junts al Congreso y portavoz del partido en la Cámara durante la anterior legislatura, Míriam Nogueras, ha reivindicado el papel de su partido que, dice, ha demostrado que es capaz de frenar a los "dos bloques españoles", que considera cada vez más condicionados por los extremos.

Lo ha dicho este sábado en su intervención en el Consell Nacional de Junts en La Garriga (Barcelona), en el que ha sido proclamada oficialmente como candidata por Barcelona, donde ha expuesto que las próximas elecciones generales decidirán "qué capacidad tiene Catalunya de defenderse, de frenar a los extremos, de hacer que Madrid trabaje para Cataluña y no al revés".

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"Hoy lo más revolucionario es ser el medio, es defender la centralidad, es defender el rigor y es defender el trabajo bien hecho", y ha insistido en que las elecciones decidirán qué modelo se impondrá en la próximas décadas.

Nogueras ha advertido de que esta centralidad requiere de carácter, "aguantar la presión y aguantar el chantaje", y ser capaces de decir la verdad.

Ha defendido que Junts es el "punto de encuentro" para aquellos que están cansados de los extremos, y ha reivindicado que la gente merece una clase política que cumpla con los compromisos, asuma responsabilidades y trabaje fuerte.

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"MALAS DECISIONES" QUE SE TOMAN EN MADRID

Ha dicho que Cataluña no debe continuar asumiendo las "muy malas decisiones" que se toman en Madrid y que la clase media catalana no puede pagarlo todo.

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En este sentido, se ha referido al rechazo de Junts a los decretos de vivienda presentados por el Gobierno y ha sostenido que apostaron por la verdad frente a los "dos irresponsables reales decretos que presentó en el Consejo de Ministros el irresponsable Gobierno de Pedro Sánchez".

Nogueras ha asegurado que de aprobarse estos decretos la situación hubiera sido peor: "Nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es trabajar para que cada día cuando nos levantamos nuestro país sea un poco mejor y no un poco peor", ha señalado.

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CRÍTICAS AL GOVERN

Además, también ha criticado al Govern y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por hacer de "florero" del PSOE y ser incapaces, dice, de defender a los ciudadanos catalanes.

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"Ante la incomparecencia del Govern de la Generalitat hemos estado la gente de Junts. Somos nosotros los que hemos frenado la ruina de la izquierda española y el retroceso y el país en blanco y negro que defiende la derecha española", ha expresado.

LISTAS AL CONGRESO Y AL SENADO

Junts ha aprobado por aclamación las listas al Congreso y al Senado, con Nogueras como líder por Barcelona, Josep Maria Cruset como número uno por Tarragona, Marta Madrenas por Girona y Isidre Gavin por Lleida.

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Respecto al Senado se ha elegido como candidatos por Barcelona a Josep Maria Vila d'Abadal, Anna Cols y Oriol Izquierdo; Pep Andreu, Montserrat Vellvé y Felip Monclús por Tarragona; Joan Bagué, Júlia Barceló y Pau Taberner por Girona y Rosa Melines, Emili Gilabert y Judith Guim por Lleida.

Cruset ha asegurado que esta legislatura han sido tres años muy complicados y se ha mostrado convencido de que Junts tendrá un gran resultado el 29N: "Los que nos quieren en el ostracismo, el 29 de noviembre por la noche se llevarán una sorpresa".

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Por su parte, Gavin ha dicho que están "ilusionados" y ha sostenido que seguirán defendiendo a las clases medias y trabajadoras de Cataluña.

Madrenas también ha puesto en valor el trabajo realizado por el partido en la anterior legislatura: "Sabéis que en Madrid lo pasamos un poco mal, tiene su precio defender a Cataluña, pero es que no defenderla sí que tendría un precio muy alto", ha remarcado.

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