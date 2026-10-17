Muere un hombre en La Línea (Cádiz) tras resultar herido en una reyerta

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Algeciras (Cádiz), 17 oct (EFE).- Un hombre ha fallecido en La Línea de la Concepción (Cádiz) por las heridas sufridas en el transcurso de una reyerta que habría tenido lugar en el barrio de Las Palomeras del municipio, durante la madrugada de este sábado.

Según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 a EFE, sobre las 5.00 horas se recibieron varios avisos de vecinos que alertaban de gritos y sonido de disparos en la zona.

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El 112 avisó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, cuyos efectivos se trasladaron hasta el lugar. Allí había una persona herida que requería de su traslado inmediato a un centro hospitalario.

Fuentes cercanas al caso han confirmado a EFE que la persona falleció camino del hospital.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el fallecido o sobre las circunstancias que habrían rodeado su deceso. EFE

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