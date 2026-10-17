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Montero lanza su candidatura y acusa a Frente Amplio de preferir pactar con PSOE en Senado que con Podemos en CCAA

17/10/2026 La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la Sede de Podemos, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Durante el Consejo Ciudadano se ha analizado el mapa de acuerdos para las elecciones generales del 29N. Podemos y partidos de Frente Amplio han logrado confluir en la Comunidad Valenciana y Canarias, mientras que Podemos queda fuera de las coaliciones de Madrid, Barcelona, Andalucía, Baleares y Aragón. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
17/10/2026 La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la Sede de Podemos, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Durante el Consejo Ciudadano se ha analizado el mapa de acuerdos para las elecciones generales del 29N. Podemos y partidos de Frente Amplio han logrado confluir en la Comunidad Valenciana y Canarias, mientras que Podemos queda fuera de las coaliciones de Madrid, Barcelona, Andalucía, Baleares y Aragón. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
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La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha lanzado este sábado su candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre y ha acusado a los partidos de Frente Amplio de haber preferido pactar con el PSOE para concurrir al Senado antes que cerrar acuerdos electorales con Podemos en distintas comunidades autónomas, pese a que, según ha asegurado, algunas de esas negociaciones estaban "muy avanzadas o incluso cerradas".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, celebrado tras las negociaciones entre las formaciones de izquierda para las próximas elecciones generales, en las que la formación morada ha alcanzado un acuerdo de cooperación con ERC y pactos de unidad en Canarias y la Comunidad Valenciana, pero en las que ha fracasado en el resto de territorios españoles.

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Montero ha reconocido que los resultados de las conversaciones con Frente Amplio no son suficientes para muchas personas, aunque ha defendido que lo conseguido es "valioso", y ha hecho suyas las disculpas expresadas el viernes por Gabriel Rufián por el "espectáculo" ofrecido durante las negociaciones.

La candidata de Podemos ha asegurado que las dificultades para alcanzar acuerdos con los partidos de Frente Amplio no respondían fundamentalmente a las listas o al reparto de puestos, sino a las "discrepancias políticas serias" que mantienen desde hace años.

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"Somos muy críticos con su forma de gobernar y también con su cercanía al Partido Socialista", ha afirmado Montero, al considerar que desde esa posición "no se cambian las cosas" y "la derecha se hace fuerte". Según ha explicado, esas diferencias no se han resuelto para estas elecciones y la única manera de superarlas habría sido mediante unas primarias abiertas a la ciudadanía.

La europarlamentaria sostiene que Podemos trabajó "con mucha generosidad" para alcanzar acuerdos territoriales y que el viernes llegaron a tener pactos avanzados o incluso cerrados en numerosos territorios, pero que fueron bloqueados por los partidos de Frente Amplio mientras negociaban su candidatura conjunta al Senado con el PSOE.

En la misma línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado que esas formaciones rechazaran participar en las primarias abiertas y optaran por acuerdos con los socialistas en lugar de cerrar los que, según ha indicado, estaban muy avanzados con Podemos en Baleares y Aragón, donde solicitaron expresamente incorporarse, así como en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria.

"ME VOY A DEJAR LA PIEL JUNTO A GABRIEL"

Pese a las dificultades, Montero ha recordado que la candidatura estatal de Podemos fue elegida en unas primarias en las que participaron más de 25.000 personas. Belarra, por su parte, ha calificado de "histórico" el acuerdo de cooperación con ERC para que Gabriel Rufián e Irene Montero puedan "hacer equipo" en las elecciones y ha defendido la necesidad de una izquierda estatal "transformadora y autónoma del Partido Socialista".

La secretaria general de Podemos también ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reprochado la falta de medidas frente a la crisis de vivienda, el rearme y los casos de corrupción del PSOE. A su juicio, la legislatura llevaba tiempo agotada y el presidente buscaba una excusa para convocar elecciones.

"Más PSOE solo traerá más Partido Popular y Vox", ha advertido, al tiempo que ha llamado a participar en la huelga general del próximo 11 de noviembre y ha defendido la movilización social como herramienta para conseguir cambios políticos.

Finalmente, Irene Montero ha asegurado que Podemos afrontará la campaña con el objetivo de acabar con el negocio de la vivienda, bajar el coste de la vida, mejorar los salarios y defender los servicios públicos, bajo el lema "Paz, casa, trabajo". "Me voy a dejar la piel, junto a Gabriel, en esta campaña", ha proclamado, antes de anunciar que la formación trabajará "calle a calle, persona a persona" para ganarse la confianza de los ciudadanos.

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EuropaPress

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