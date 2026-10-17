Miguel Sierra, operado de una luxación en un hombro

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Sevilla, 17 oct (EFE).- El extremo del Sevilla Miguel Sierra ha sido operado 'de forma satisfactoria de la luxación acromioclavicular del hombro derecho' que sufrió en el partido que su equipo empató 3-3 en el campo del Levante, ha informado este sábado el club sevillista.

Aunque el club ha apuntado que el plazo de recuperación queda 'pendiente de evolución', el jugador estará alrededor de tres meses de baja, como señaló en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid el entrenador del Sevilla, Luis García Plaza.

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El canterano del Sevilla, de 22 años, ha dado el salto esta campaña al primer equipo y lleva dos goles en ocho partidos, todos como titular, y esta lesión frena su destacada progresión en su debut en Primera División. EFE