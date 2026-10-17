Matarazzo: "Queremos ganar para seguir creciendo"

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San Sebastián, 17 oct (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, aseguró este sábado en la previa de la visita al Málaga que su equipo afronta el duelo liguero con la firme intención de sumar los tres puntos, aunque también advirtió de la peligrosidad del conjunto andaluz pese a su posición en la tabla.

"Es un partido de liga que queremos ganar para seguir creciendo. Sin embargo, a pesar de los puntos que han conseguido hasta ahora, no hay que subestimar al Málaga. Tienen un estadio muy enérgico. Ya tuvimos el ejemplo la temporada pasada con el Oviedo, cuando iban abajo y nos hicieron tres goles, así que tenemos que salir a rendir, dar la cara y hacer nuestro fútbol, siendo rápidos, verticales y con un cien por cien de responsabilidad defensiva", analizó el técnico estadounidense en rueda de prensa.

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Cuestionado sobre el valor del empate cosechado en la Liga Europea ante el Union Saint-Gilloise, Matarazzo señaló que el punto será bueno dependiendo del resultado en la siguiente jornada. "El punto dependerá de lo que hagamos la semana que viene. Si hubiéramos sacado algo ante el Bournemouth no habríamos tenido esa presión, pero no fue así. Si lo hacemos bien y conseguimos la victoria contra el Lillestrom, entonces el punto de Bruselas habrá sido muy valioso", reflexionó.

En el apartado de nombres propios, el preparador de Nueva Jersey ha confirmado la baja de Yangel Herrera por problemas físicos y la probable presencia de la cantera en la expedición. "Yangel no formará parte de la convocatoria porque tiene molestias en el gemelo y no queremos arriesgar. Posiblemente suban uno o dos jugadores del Sanse para completar el grupo".

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Por último, sobre Orri Óskarsson, Matarazzo opinó que "es normal su descontento por no jugar" porque, "si eres un futbolista profesional y ambicioso, no estás contento". Agregó además que el delantero islandés "es muy importante" para el equipo y que "seguro que verá muchos más minutos" en los próximos encuentros. EFE

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