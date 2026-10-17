Los All Blacks ganan (43-21) a Australia y se lleva la Copa Bledisloe

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Redacción deportes, 17 oct (EFE).- Los All Blacks se impusieron a Australia en el segundo partido de la Copa Bledisloe y ganaron este trofeo que anualmente disputan las dos grandes selecciones oceánicas de rugby.

Con este título, que se disputa en dos partidos, los neozelandeses suman 24 Copas Bledisloe consecutivas, ya que sus rivales no se imponen desde 2002 en esta serie.

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Los All Blacks ya se habían impuesto en el primer encuentro jugado en Eden Park, en Aucklnad, por 50-19 el pasado 10 de octubre.

Este sábado, en el Stadium Australia de Sídney, los neozelandeses remataron con un rotundo 43-21, con siete ensayos por tres de los australianos. EFE